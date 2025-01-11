Dias Port, lojistik sektörüne yeni bir soluk getirecek

ADNAN AÇIKGÖZ/MERSİN



Mersin’in merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’nde kurulan Dias Port’un açılışı, lojistik sektörünün bölgedeki tanınan simalarını bir araya getirdi. Törenin açılış konuşmasında şirketin kuruluşundan bahsedip yatırımla ilgili bilgiler veren Gezairi Türkiye Holding Genel Müdürü Adem Güler, gemi acenteliği ve proje taşımacılığı başta olmak üzere, sektörün tüm faaliyet alanlarında çözüm ortaklığı sunduklarını belirterek, parsiyel taşımacılıkta Türkiye’nin ilk 5 markası arasında yer aldıklarına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler ile birlikte depoculuk, antrepoculuk ve iş dağıtım konusunda uzmanlaştıklarını kaydeden Güler, “Bugün lojistiğin bir dalı olan kara terminali sürecini başlatıyoruz. İlk yatırım tutarı 5 milyon TL ama bütünsel olarak yıllık 2 milyon 400 bin dolar seviyesine çıkacağız. Toplam 41 dönümlük arazimizde 6 bin 500 metrekare kapalı alan bulunuyor. Bunun 5 bin 500 metrekaresi kuru, bin metrekaresi ise soğuk depolama imkânı sağlayacak. Soğuk hava deposunun 2 bin palet kapasitesi var. Diğer kısımlarda da 220 adet soğuk hava konteyneri istifleyeceğimiz alan bulunuyor. 5 bin TEU’luk konteyner depolama kapasitesine sahip alanın 3 bin 500 TEU’luk bölümünü kullanacağız. Kalan kapasitemizle ülkemize transit gelen kargo ve otomobillere hizmet vermeyi planlıyoruz. 5 bin 500 metrekarede de konvansiyonel yük elleçleyeceğiz. Uzman kadrolarımız ve nitelikli altyapımızla lojistik sektörüne yeni bir soluk getireceğiz” dedi.



Araç parkurunda 2 konteyner taşıyıcı, çeşitli tonajlarda 11 forklift, 12 konveyör, 7 elektrikli transpalet ve tesiste kullanılacak 5 konteyner dorseli çekicinin bulunduğunu aktaran Güler, bu yeni iş alanında 23 kişi istihdam ettiklerini söyledi.

Tiflis’te de dry port kurulacak

Bölgedeki transit geçişlerin birçoğunun Gürcistan’a kaydığına işaret eden Gezairi Dünya Grup CEO’su Jawad Bawarshi ise bu ülkede yeni bir ofis açtıklarını, devam eden dönemde başkent Tiflis’te Mersin’dekine benzer bir yatırım planladıklarını dile getirdi. Hali hazırda Türkiye’den çıkış yapan konteynerleri denizyoluyla önce Poti Limanı’na, ardından demiryoluyla Türki Cumhuriyetler’e ulaştırdıklarını anlatan Bawarshi, “Tiflis’teki lojistik üssünü en iyi şekilde kullanmak istiyoruz. Burada hayata geçireceğimiz dry port yatırımı Türki Cumhuriyetlere ulaşım sürecini hızlandıracak. Aynı zamanda sıkışan Sarp Sınır Kapısı’nı rahatlatarak ülkemizdeki sektörel gelişime katkı sunacak çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz” diye konuştu.



Öte yandan kara terminalinin tüm ticari faaliyetlerini Dias Port Lojistik Antrepo Ticaret A.Ş. unvanıyla yürüteceği aktarıldı.



Temel Lojistik Akademisi ile personel sorununu çözüyor

Temelleri Abdul Salam Bou-Azza El-Gezairi tarafından 1945 yılında Beyrut’ta atılan Gezairi Transport; Türkiye’nin yanı sıra Irak, Suriye, Hindistan, Kıbrıs, Dubai, Ürdün ve Gürcistan gibi stratejik noktalardaki ofisleri sayesinde yılda 15 binin üzerinde lojistik operasyon gerçekleştiriyor. Cirosal ve operasyonel büyümenin yanı sıra insan kaynakları gelişimine de büyük önem veren şirket, Başak Soycan Yıldırımel koordinesindeki Gezairi Akademi Eğitim Hizmetleri bünyesinde oluşturulan ‘Temel Lojistik Akademisi’ ile kalifiye personel sorununa çözüm üretiyor. Gezairi’nin tamamen ücretsiz eğitim ve danışmanlık hizmetinden faydalanıp programı başarıyla tamamlayan genç kursiyerler, gerek şirket içinde gerekse personel talep eden diğer firmalarda istihdam ediliyor.