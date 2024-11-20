ESRA ÖZARFAT

BURSA - “Hayatının 40 yılını bilişim sektöründe geçirmiş bir iş İnsanı olarak ‘Dijital dönüşüm için artık hiç vaktimiz yok’ diyebilirim. Şirketlerimizin dijital dönüşümlerini başarmalı ve toplumun dijital yetkinlik düzeyini en üst seviyeye çıkarmalıyız” diyen Akın, dijitalleşme çalışmalarının ekonomik kriz dönemlerinde ilk önce kesintiye uğrayan kalemler olduğunu, bunun da şirketlerin geleceğini olumsuz etkilediğini dile getirdi. MARSİFED olarak devam eden çalışmalarla ilgili de bilgi veren Osman Akın, özellikle federasyon bünyesindeki derneklerin kaynaklarını ortak kullanarak tasarruf sağlamayı planladıklarını anlattı. Kadınların iş dünyasında daha fazla temsili için kadın dernekleri sayısını artırmayı hedeflediklerine değinen Akın, “Önce MARSİFED içindeki derneklerde başlatacağımız işbirliği ekosistemini TÜRKONFED bünyesinde de artıracağız. Dijital bir network ortamını oluşturmak için de büyük bir çaba harcıyoruz. Ayrıca kadınların iş dünyasında temsilinin artması için çalışmalar yürüteceğiz” diye konuştu.

Orta Vadeli Programı da değerlendiren Akın, “İş dünyası olarak bugüne kadar finansal istikrarın sağlanması, yatırım ve büyüme ortamlarının geliştirilmesine yönelik tüm programlara olumlu olarak baktık ve destekledik. Açıklanan 2025-2027 dönemlerini içeren Orta Vadeli Programı da olumlu olarak karşılıyoruz. Bununla birlikte iş dünyası olarak beklentimiz, kamunun üzerine düşen tasarruf tedbirlerini titizlikle uygulamasıdır. Kamu kendini disipline ettiği sürece vergi mükellefi olan iş dünyasının yükü daha hafifleyecektir. Zira işletmelerin daha fazla vergiyi kaldıracak imkânı kalmamıştır” değerlendirmesini yaptı.