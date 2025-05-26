“Dilovası Yıldızlarıyla Buluşuyor” programının üçüncüsü düzenlendi

Kocaeli/Ekonomi

Dilovası Kaymakamlığı’nın himayesinde, Dilovası Belediyesi ve Gebkim Osb iş birliğiyle geçtiğimiz günlerde üçüncüsü düzenlenen “Dilovası Yıldızlarıyla Buluşuyor” programı gerçekleşti. Akademik, kültürel ve sportif alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde başarı elde eden 55 öğrenciye, törende ödülleri teslim edildi. Düzenlene törene; Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Gebkim OSB Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı’nın yanı sıra çok sayıda protokol üyesi, eğitimci, veli ve öğrenci katılım sağladı

“Bizim en esaslı meselemiz muhakkak ki eğitimdir”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, ilçede göreve başladığı günden itibaren eğitim odaklı birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve bu alanda çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini dile getirdi. Kaymakam Dr. Metin Kubilay, konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bizim en esaslı meselemiz muhakkak ki eğitimdir. Gençlerimizi milli ve manevi değerlere bağlı, ülkesini seven, çalışkan, dürüst ve ahlaki değerlere sahip bireyler olarak yetiştirmek temel hedefimizdir” diye konuştu. Bu amaçla tüm enerjilerini seferber ettiklerini söyleyen Kubilay, dereceye giren öğrencileri ve onları yetiştiren öğretmenleri yürekten tebrik ettiğini dile getirdi.

İlçenin en başarılı öğrencileri ödüllerini aldı

Törende, ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarı elde eden öğrencilere ödüllerini; Gebkim Osb Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu ve Kaymakam Dr. Metin Kubilay tarafından takdim edildi. Törende ödül alan bazı öğrenciler şu şekilde; Taekwondo Dünya 3.sü Mustafa Kaan ONUK, Avrupa Şampiyonu Nilda Aytekin, Türkiye Güreş Şampiyonu Ümran İshak Sayan, MEB Robot Yarışması birincisi Ezgi Özmeral, Waterloo Üniversitesi Matematik Yarışması Dünya 1.si unvanını kazanan 10 öğrenci, Uluslararası Biyoloji Olimpiyatı Gümüş Madalya sahibi Kerem Aydın, TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Altın Madalya sahipleri, Teknofest Çevre ve Enerji Yarışması derece sahipleri, Kocaeli Okçuluk ve Tenis turnuvalarında il birincilikleri, Türkiye Akıl Zeka Oyunları Turnuvası il birincileri ödül aldı.