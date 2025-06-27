Dilovası’nda yaşlı ve engellilere “Şefkat Eli” uzanıyor

Kocaeli

Dilovası Kaymakamlığı ile Darülaceze Vakfı iş birliğinde hayata geçirilen “Şefkat Eli” projesi, ilçede ikamet eden yaşlı ve engelli vatandaşlara umut olacak. Protokolü imzalanan proje kapsamında, temel bakım hizmetlerinden moral desteğine kadar geniş yelpazede sosyal destek sağlanacak.

Evde bakım ve onarımla kapsamlı destek

Proje, yaşlılık ya da kronik hastalık nedeniyle kişisel bakım ve ev işlerini yerine getiremeyen vatandaşlara yönelik olarak yürütülecek. Yalnız yaşayan ya da ailesi tarafından bakımı sağlanamayan 65 yaş üstü bireyler ile engelli vatandaşlar, bu destekten yararlanabilecek.

Hizmet kapsamında vatandaşların evlerinde halı ve koltuk yıkama gibi detaylı temizlik uygulamaları gerçekleştirilecek. Ayrıca çamaşır ve bulaşık yıkama, yemek hazırlığı, kişisel bakım ve kuaförlük hizmetleri gibi günlük yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli birçok hizmet doğrudan evlerde sunulacak. Bunun yanı sıra, ihtiyaç duyulan zaruri ev eşyalarının temini, küçük çaplı boya işleri ve ev içi tamiratlar da proje kapsamında karşılanacak.

Fiziksel ihtiyaçların ötesinde manevi destek

“Şefkat Eli” yalnızca ev işleriyle sınırlı kalmayacak. Hizmet veren ekipler, vatandaşlarla birebir temas kurarak danışmanlık sağlayacak, refakat ve moral desteği sunacak. Proje, yaşlı ve engelli bireylerin yalnızlık hissini azaltmayı, sosyal bağlarını güçlendirmeyi ve yaşam kalitelerini bütüncül biçimde artırmayı hedefliyor.

Aile ziyaretleriyle tespit, düzenli hizmet takvimi

Projeden faydalanacak haneler, Dilovası Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından düzenli olarak yapılan ev ziyaretleriyle belirlenecek. Tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ayda iki kez hizmet verilecek. Tüm süreç, Dilovası Kaymakamlığı’nın koordinasyonunda, Darülaceze Vakfı’nın mali desteğiyle yürütülecek.

“Devletimizin şefkatli eli her haneye uzanacak”

“Şefkat Eli”nin yalnızca hizmet sunan değil, aynı zamanda gönül köprüleri kuran bir uygulama olduğunu vurgulayan Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, “Kaymakamlığımız ve Darülaceze Vakfı iş birliğinde yürüteceğimiz ‘Şefkat Eli’ projesi ile ilçemizde yaşayan yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın evlerine düzenli olarak ekiplerimiz gidecek. Bu ekipler ev temizliğinden çamaşır ve bulaşık yıkamaya, yemek hazırlığından kişisel bakım ve kuaförlük hizmetine kadar pek çok konuda vatandaşlarımıza destek olacaklar. Yalnızca fiziki değil, manevi destek de sunmayı hedefliyoruz. Evleri ziyaret eden personelimiz vatandaşlarımızın yalnızlıklarını paylaşacak, onlara yol arkadaşlığı yapacak. Her haneye devletimizin şefkatli elini uzatacağız” ifadelerini kullandı.