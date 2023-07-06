Diyarbakır “Lojistik Köy”le tarımda lokomotif olacak

Mahir SOLMAZ

Türkiye’nin tarım üretim merkezlerinden biri olan Diyarbakır’da gerçekleştirilen “Lojistik Köy” projesi hızla ilerliyor. Başta Lojistik Köy olmak üzere kentteki devam eden projelerle ilgili EKONOMİ Gazetesi’ne özel açıklamalarda bulunan Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, Lojistik Köy’ün Türkiye’nin ve Ortadoğu’nun en büyük lojistik merkezi olacağını dile getirdi. Su, “Diyarbakır’ı, Sanayi 4.0 ve bilgi ekonomisinin sunduğu imkanlardan faydalanarak bir ekonomik merkez yapmak üzere projelendirilen Lojistik Köyümüz hızla ilerliyor. Projemiz ilk etabında, 5 bin 400 kişiye istihdam imkânı sağlanacak. Proje kapsamında; 229 hektarlık alana inşa edilecek ve 404 bin metrekarelik kapalı alana sahip 58 adet A+ sınıf depolama alanı bulunacak. Diyarbakır’ı 400 milyon nüfuslu Ortadoğu ve Orta Asya pazarına açacak olan lojistik merkezinin bitmesiyle beraber Diyarbakır tarım ve dış ticaret alanlarında lokomotif olacak. Proje ile kent bölgenin dağıtım üssü de olacaktır” diye konuştu.

“Karacadağ OSB’de 222 parsel bulunuyor”

Şanlıurfa yolunda 295 hektarlık bir alan üzerine kurulacak olan Karacadağ OSB ile ilgili de bilgi veren Vali Ali İhsan Su, bölgede 179’u işletmelere dönük sanayi, 43’ü donatı alanı olmak üzere toplam 222 parselin bulunduğunu belirtti. Su, “Bakanlık tarafından 2020 yılı yatırım programında değerlendirilen Karacadağ OSB içerisinde en küçüğü 6, en büyüğü 28 dönümlük sanayi parselleriyle birlikte mesleki ve teknik öğretim alanı, atık su arıtma tesisi, otopark, sağlık tesisi, idari ve sosyal alanlar ile gölet bulunacak. Proje, yaklaşık 10 bin kişilik ilave istihdam imkânı oluşturacak” ifadesini kullandı. Diyarbakır-Elâzığ Devlet Karayolu’nun Dökmetaş Mahallesi mevkiinde toplam 129 hektar alan üzerinde 106 parsel olarak kurulan Tekstil Organize Sanayi Bölgesi’nin 69 hektarlık kısmının “Sanayi Alanı” olarak planlanmış durumda olduğunu sözlerine ekleyen Ali İhsan Su “5 bin ila 20 bin m2 arasında değişen parseller üzerine yatırımlar yapılacak. OSB tam kapasite çalıştığında oluşturacağı ilave istihdam 7 bin 500 kişi olacak” dedi.

“Silvan Barajı, 305 bin kişiye istihdam sağlayacak”

Silvan Barajı’nın GAP’ın en büyük ve en önemli bileşeni olduğunu sözlerine ekleyen Ali İhsan Su, “Oluşturacağı 7,3 milyar m3 rezervuar hacmi ile Silvan, GAP’ın Atatürk Barajı’ndan sonra ikinci büyük barajı olacak. Aynı zamanda, 175,5 metre yüksekliği, 8,7 milyon m3 hacimli gövdesi ile Silvan Barajı ülkemizin ve Avrupa’nın ön yüzü beton kaplı baraj tipinde en yüksek barajı olacak. Kapsamında 8 baraj bulunan proje; yaklaşık 250 bin hektara varan bir alan için sulama imkânı sunacak. Ekonomiye yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak. 305 bin kişiye istihdam alanı oluşturacak” ifadesini kullandı. Bağlar İlçesi Övündüler Mevkiinde 3’ü sanayi parseli olmak üzere 83 parsel ve186 hektar alan üzerinde kurulan Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi’nde 70 firmanın faaliyet gösterdiğini belirten Ali İhsan Su, “Projenin temel amacı, besiciliği modern yöntemlerle yaparak, hayvansal üründe verimliliği artırması, bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlaması olacaktır” diye konuştu.

“DAİMA ÜRETİCİMİZİN YANINDAYIZ”

Diyarbakır’ın dünyanın en verimli topraklarının bulunduğu Yukarı Mezopotamya’da yer aldığını belirten Vali Ali İhsan Su, şunları söyledi: “Valiliğimiz koordinasyonuyla ilgili kurum ve kuruluşlarımız daima üreticilerimizin yanında. Hükûmetimizin teşvik programları kapsamında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyemiz ve Tarım İL Müdürlüğümüz tarafından tarımsal alet, tohum, fidan veya yapı malzemesi dağıtımları gerçekleştirmektedir. Ayrıca badem, fıstık, ceviz, kestane gibi sert kabuklu meyvelerle ilgili önemli çalışmalar yapıyoruz, üreticimize aşılama veya fidan desteği sağlıyoruz.”

Kente ikinci hayvan borsası yapılacak

Diyarbakır’a ikinci hayvan borsasının kazandırılacağının bilgisini veren Ali İhsan Su, borsanın 300 dönümlük bir alan üzerine, 100 milyon TL’lik bir yatırımla yapılacağını dile getirdi. Su, “Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yönelik açık ve kapalı padoklar, çoban evi, sosyal ve idari alanlar, revirler, kesimhaneler ve ticari alanlar ile hayvan otelleri, benzin istasyonları ve otoparklarıyla dört dörtlük bir hayvan borsası olacak” şeklinde konuştu.