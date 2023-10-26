Diyarbakır'da 4 yıl aradan sonra Kitap Fuarı gerçekleştirilecek

Mahir Solmaz/Diyarbakır

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ve Eylül Fuarcılık işbirliğinde Mezopotamya Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Diyarbakır Kitap Fuarı için basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Engin Yeşil, Eylül FuarcılıkYönetim Kurulu Başkanı Remzi Çayır, Kitap Fuarı Yürütme Kurulundan yazar Şeyhmus Diken ve bazı yayınevi sahipleri katıldı.

Toplantıda konuşan DTSO Başkanı Mehmet Kaya, 4 yıl aradan sonra yapılacak 10'ncu kitap fuarı için bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Kaya "Son dönemde kitap üreticilerinin yaşadığı sorunlar, pandemi ve lojistik gibi sıkıntılardan kaynaklı kitap fuarlarının yapılmasına engel oldu. Kitap fuarı 9 gün sürecek. 2019 yılında yaptığımız son fuarda 130 yayınevi, 300 yazar, 75 etkinlik yaptık. 200 bin'in üzerinde ziyaretçi ağırladık" dedi.

Eylül Fuarcılık sahibi Remzi Çayır ise yaptığı kouşmasında güzel bir fuar olacağına inanıyoruz diyerek "Birçok şehirde kitap fuarı düzenlemeye devam ediyoruz. Amacımız yazar ve okuyucuyu birleştirmek. Burada kitap fuarı düzenlemeyi istemiştik. Diyarbakrı'da bir komite kuruldu. Bu komitenin yanı sıra herkesin birlik beraberlik içerisinde olduğu bir fuar düzenleyeceğiz. Bu fuarda 200'ün üzerinde yayınevi 350- 400 arasında yazar ve 200 bin'in üzerinde ziyaretçi hedefliyoruz" dedi.

Kitap Fuarı Yürütme Kurulu Koordinatörü Yazar Şeyhmus Diken ise Kitap fuarı için büyük ölçüde Diyarbakır'da faaliyet yürüten 10 yayınevinden oluşan Yürütme Kurulu oluşturduklarını belirtti. Diken Kitap Fuarının bütün aşamlarında bu kurulun aktif olarak çalışacağını söyledi.