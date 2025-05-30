ESRA ÖZARFAT

BURSA – Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 28’incisi düzenlenen “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri” sahiplerini buldu. Doğan Ersöz Ödülü Marturfompak A.Ş.'nin, BUSİAD Özel Başarı Ödülü ise Bursa’da kurduğu Elektroteks firmasıyla dünya çapında bir başarı hikayesi yazan Osman Güler’in oldu. BUSİAD Kültür-Sanat ve Eğitime Destek Ödülü’ne sanatçı Fatih Erkoç, BUSİAD Meslek Ödülü’ne SİNTA A.Ş.’deki 50 yılı aşkın kariyeriyle Bursa sanayisine katkı sağlayan İlker Oral ile İNOKSAN’ın kurucusu olarak endüstriyel mutfak alanında çığır açan Vehbi Varlık layık bulundu. BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü ise otizmli bireylerin iş hayatına kazandırılması konusunda öncü projelere imza atan Eker Süt A.Ş.'ye verildi.

Törende konuşan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, günümüzde yaşanan küresel siyasi ve ekonomik gelişmelere işaret ederek, Türkiye’nin bu değişimi iyi okuması gerektiğini söyledi Küçükkayalar, “Önümüzde büyük fırsatlar var. Endüstri 4.0’dan yapay zekâya, iklim krizinden çok kutuplu dünya sistemine kadar birçok konu artık hayatın merkezinde. Türkiye’nin bu süreçte akılcı bir duruş sergileyip çözüm odaklı olması gerekiyor” dedi.

BUSİAD’ın 2023 yılında kamuoyuna sunduğu “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” vizyon belgesine de değinen Küçükkayalar, bu modelin sadece Bursa için değil, Türkiye genelinde de geçerli bir kalkınma modeli olduğunu vurguladı. Bursa’nın geleceği üzerine yapılan çalışmalara da değinen Küçükkayalar, 2050 Çevre Düzeni Planı’na katkı sunduklarını ve “Yaşanabilir bir kent için Plan Şart” raporunu kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı. “Sanayinin pilotluğunu yapmış Bursa, gelişmenin ve dönüşümün de pilotu olmalı,” diyen Küçükkayalar, BUSİAD’ın bu süreçte bir çekim merkezi haline geldiğini ve belediyelerle artan iş birliklerinin bunu ortaya koyduğunu ifade etti. BUSİAD’ın 320 üyesi, 40 milyar dolarlık cirosu, 11 milyar dolarlık ihracatı ve 255 bini aşkın çalışanıyla büyük bir aile olduğunu ifade eden Küçükkayalar, BUSİAD’ın kurumsal yapısını “yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüm” ilkeleri çerçevesinde yeniden şekillendirdiklerini belirtti.