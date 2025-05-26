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Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu

Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) tarafından bu yıl 28’incisi verilecek olan “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri” sahipleri belli oldu.

Esra Özarfat
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Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödülleri’nin sahipleri belli oldu
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EKONOMİ (BURSA) - BUSİAD'dan yapılan açıklamada, “Doğan Ersöz ve BUSİAD Başarı Ödüllerinin” 29 Mayıs’da düzenlenecek törenle sahiplerine verileceği ifade edildi. Yapılan açıklamada, 2024 yılı için BUSİAD Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile verilen ödüller kapsamında Doğan Ersöz Ödülü Marturfompak A.Ş., BUSİAD Özel Başarı Ödülü ise Osman Güler’in oldu. BUSİAD Kültür-Sanat ve Eğitime Destek Ödülü’ne Fatih Erkoç, BUSİAD Meslek Ödülü’ne İlker Oral, ile Vehbi Varlık, BUSİAD Sosyal Sorumluluk Ödülü’ne ise Eker Süt A.Ş. layık bulundu.

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