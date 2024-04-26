Doğanlar Mobilya, toplamda 80,5 milyon TL'lik iki yeni işbirliğine imza attı

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / ÇANAKKALE

İhracattaki ülke sayısını artırmanın yanı sıra markalarının gerek yurt içi gerekse yurt dışı pazarlarında global marka olabilmesi ve süreçlerin dinamik bir yapıya dönüşmesi için çalışan grup, bu kapsamda yılın ilk önemli iş birliğiyle yurt dışında 42,5 milyon TL değerindeki proje için imza attı.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş; sabit ya da hareketli mobilya, yatak teslimi ve montajı kapsamında imzalanan sözleşmeyle, kurumsal satış departmanlarıının önemli bir girişimi hayata geçirmiş olduğunu dile getirdi. Karamemiş; “Şirketimiz Doğanlar Mobilya olarak, yurt içinde ise Türkiye Cumhuriyeti’ne Bağlı Kamu Kurum ve Kuruluşlarından birisi ile yatak ve tekstil ürün gruplarının imalatı konusunda da 38 milyon TL değerinde anlaşma imzaladık” dedi.

“2024 yılını yurt dışı projelere imza atma yılı ilan ettik”

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su Mustafa Karamemiş; “2024 yılı sadece tabelalaşma değil, aynı zamanda yurt dışında projelere imza atma yılı. Markalaşma bizim için yalnızca yurt dışı ve yurt içi tabela sayısını artırmak ya da fuarlara katılmak değil, aynı zamanda yurt dışında yeni girişimlere, projelere imza atmak demek. Bu yeni anlaşma da bu hedefimizin gurur verici bir parçası oldu. İhracat yılı olarak ilan ettiğimiz 2024 yılının ilk aylarında yaptığımız bu girişimler bizim için çok değerli. Çalışmalarımızı sağlıklı şekilde hayata geçirebilmek adına kurduğumuz Kurumsal Satış Departmanımızı da başarılı çalışmaları için ayrıca gönülden kutluyorum. Doğanlar Mobilya Grubu olarak bugün itibariyle 45 ülkeye ihracat yapıyoruz. Dağıtım ağlarımızı genişletme hedefimiz doğrultusunda, yurt içi ve yurt dışındaki satış kanallarımızı geliştirmek için yatırımlar yapmayı planlıyoruz. Bu yatırımların, pazar payımızı artırabilmek için gerekli olan olanakları sağlayacağı kanaatindeyim. Öncelikli hedef pazarlarımız ABD, Afrika ve Orta Doğu. İhracatımızın 2023 yılının ilk 3 çeyrekteki payı yaklaşık yüzde 8, 2024 hedefimiz ise bu payı yüzde 12'ye çıkartmak" şeklinde konuştu.