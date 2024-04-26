Sakarya’da mutfak sanatları akademisi açıldı

HASAN COŞKUN / SAKARYA

SATSO Mutfak Sanatları Akademisi, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Doğu Marmara Kalkınma Ajansı desteği ile 2019 yılında başlayan “Gastro Sakarya projesinin ikinci ayağı olarak hayata geçti.

Bünyesinde dünya mutfağı, Sakarya’nın coğrafi işaretli lezzetleri ve kültürel tatlarının tüketici ile buluşturulacağı ve aynı zamanda aşçı, aşçı yardımcısı, barista, pasta ustası yetiştirmek üzere nitelikli eğitimlerin verileceği SATSO Mutfak Sanatları Akademisi bu alanda Sakarya’da ilk olacak. Konsept restoranda yerel lezzetler ve coğrafi işaretli reçeteler, konuklara sunulacak ve aynı zamanda yiyecek-içecek sektörü için yeni girişimci ve nitelikli personelin yetişmesi için eğitimler verecek, workshoplar düzenlenecek. Restoran, Şef Hatice Akman ve ekibinin yönetiminde sabah 08.00 akşam 17.00 saatleri arasında hizmet verecek.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı A. Akgün Altuğ, projenin Sakarya’ya çok önemli katkıları olacağını belirterek şu bilgileri verdi: “4 yıldır üzerinde çalıştığımız, şehrin coğrafi işaretli tatları ve unutulmuş yerel lezzetlerine hayat vermek için çabalıyoruz. “Gastro Sakarya” projemizin ilk ayağı olan “Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı” kitabımızın ardından projemizin ikinci ayağı olan SATSO Mutfak Sanatları Akademisi’ni de şehrimize kazandırdık. Bu önemli projenin şehrimize çok önemli katkıları olacak. Hem kültürel lezzetlerimizi geniş bir yelpazede misafirlerimize sunacağımız restoranımız, hem de yiyecek-içecek sektörü için yeni girişimcilerin ve nitelikli personelin eğitim alacağı akademiyi şehrimize kazandırdık.”