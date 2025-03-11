Don olayı nedeniyle ürün kaybı yüzde 80’leri buldu

ADANA/EKONOMİ

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Adana ve Mersin şubeleri, Adana’nın Seyhan ve Yüreğir Ziraat Odaları ile Mersin Ziraat Odası ortak basın toplantısı düzenledi. Oda başkanlarının katılımı ile düzenlenen toplantıda, geçtiğimiz haftalarda yaşanan don olayı nedeniyle tarım ürünlerinde ortaya çıkan kayıpların yüzde 50 – 80 arasında olduğu açıklandı.

Odalar adına ortak açıklama yapan Ziraat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Ahencan Tayakısı, soğuk hava dalgasının 22 Şubat gecesi başladığını ve sonraki 4 gün devam ettiğini belirterek, “Eksi 6 ile eksi 8 dereceye kadar düşen ve her gece 5-6 saat süren düşük sıcaklıktan, başta Adana, Mersin olmak üzere Doğu Akdeniz bölgesindeki üreticilerimiz zarar gördü” dedi. Ürün çeşitlerinde farklı oranlarda zarar meydana geldiğini belirten Tayakısı, şu bilgileri verdi:

“Ekili ve dikili alanlarda oluşan zirai don felaketiyle, domatesten patatese, maruldan karpuza, narenciyeden nektarine ve sert çekirdeklilere kadar tüm ürünlerde çok ciddi kayıplar oluştu. Bölgelerimize göre değişmekle birlikte eksi 6 ile 8 dereceye kadar düşen hava sıcaklığından, maalesef yetiştirilen ürünler yerle bir oldu ve tüm üreticilerimizin ürettikleri ürünler çeşitlere göre; yüzde 50 ile yüzde 80 arasında, erkenci sert çekirdeklilerde ise yüzde 100’e yakın zarar gördü; aslında tarımsal üretim neredeyse başlamadan bitmiş oldu.”

“Narenciyede gelecek yılın ürünü de etkilenecek”

Özellikle narenciye başta olmak üzere çok yıllık bitkilerde sadece bu yılın ürünleri açısından değil hem ağaçlar hem de önümüzdeki yılların verimi açısından büyük zarar oluştuğunu vurgulayan Tayakısı, şöyle devam etti: “Yaş sebze, meyve ve turunçgil deposu da sayılan Doğu Akdeniz bölgesindeki bu felaketin aslında yalnızca tarıma ve çiftçiye değil aynı zamanda ülke ekonomisine de büyük zararları oldu. Çünkü bu durum üreticilerimizi, tüketicilerimizi, ihracatçılarımızı, dolaylı olarak da çiftçilerin ilaç gübre ihtiyaçlarını karşılayan zirai ilaç ve gübre bayilerini de mağdur edecektir. Don felaketinden dolayı tarla ve bahçelerinde ürün kalmadı; bu durumda rekoltede ciddi kayıplar yaşanacaktır, ülkemizin de gıda egemenliğini riske sokacaktır. Nihai tüketici konumundaki halkımız ise gerek don felaketi ve gerekse geçtiğimiz günlerde mazota gelen zam ile güvenilir gıdaya yüksek fiyatlarla sahip olma durumu ile karşılaşacaktır.”

Bakan Yumaklı’dan ‘afet bölgesi ilan edilsin’ talebi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya seslenen Tayakısı, şu ifadeleri kullandı: “Başta Doğu Akdeniz Bölgesi olmak üzere don felaketinden etkilenen bütün bölgelerin afet bölgesi ilan edilmesini istiyoruz. Üreticilerin Tarım Kredi Kooperatiflerine, Ziraat Bankası’na ve diğer özel bankalara olan tarımsal kredi borçlarının en az iki yıl ertelenmesini talep ediyoruz. Çiftçi zararlarının doğru ve hızlı bir şekilde tespit edilip hemen karşılanmasını, çiftçilerimizin de tarım alanlarını yeniden ekip dikmeleri için bir ilave faizsiz kredi, destek ve teşvik verilmesini talep ediyoruz. TARSİM uygulamalarının risk durumlarında ülkemiz tarımı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin efendisi dediği çiftçiler lehine düzenlenmesini ve yenilenmesini talep ediyoruz. Son olarak da zarar gören ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle tarım sigortası yaptırmamış üreticilerimizin de unutulmamasını talep ediyoruz.”