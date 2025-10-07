Bursa Büyükşehir’den “Baraj inşaatı durduruldu” iddialarına yanıt

  1. Ekonomim
Bursa’da yaşanan su kesintilerinin ardından gündeme gelen “Çınarcık Barajı inşaatı durduruldu” iddialarına yanıt veren Çınarcık Barajı İsale Hatları Proje Müdürü Yasin Semerciler, “Çalışmalar, planlanan takvime uygun şekilde ve kesintisiz olarak devam ediyor” dedi.

EKONOMİ (BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçmiş dönem belediye başkanlarından Erdem Saker’in 1972 yılında DSİ Bölge Müdürlüğü döneminde projelendirilen, 1996 yılında inşaatına başlanan ve 2002 yılında da tamamlanan Çınarcık Barajı’nın isale hatlarının çalışmaları son 1.5 yılda yüzde 65 seviyesine ulaştı. Çınarcık Barajı İsale Hatları Proje Müdürü Yasin Semerciler, son günlerde kamuoyunda yer alan “Çınarcık Barajı inşaatı durduruldu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Semerciler, “Mart 2024 itibarıyla sahada kazı çalışmaları sürmekteydi ve o tarihten bu yana herhangi bir durdurma yaşanmamıştır. Bugün itibariyle projenin genel ilerleme oranı yüzde 65’e ulaştı. İnşaat işleri yüzde 80 seviyesinde, mekanik işler ise yüzde 40 seviyesine geldi. Sahada yaklaşık 150 kişilik uzman ekip görev yapmakta olup, elektrik ekipleri de kısa süre içinde çalışmalara dahil olacak” dedi.

Semerciler, planlanan tarihten 9 ay önce tamamlanarak devreye alınan by-pass hattı sayesinde, günlük 110 bin metreküp suyun Dobruca İçme Suyu Arıtma Tesisi’ne aktarıldığı projeyi 2026 yılı Haziran ayında tamamlamayı planladıklarını da söyledi. Bursa Büyükşehir Belediyesi, Doğancı ve Nilüfer Barajlarıyla entegre şekilde yürütülen Çınarcık İçme Suyu Projesi sayesinde, kentin 2060 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

