Mobilya sektöründe Avrupa Birliği'ne uyum için büyük güç birliği

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ile Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu (ETMK) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “Design2Prototype: Mobilya Eko-Tasarım Çalıştayı”, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Akdeniz Akademisi’nin desteğiyle 4-5 Ekim 2025 tarihlerinde Tarihi Bıçakçı Han’da gerçekleştirildi. Sanayici, tasarımcı ve öğrencileri bir araya getiren çalıştayda, üretime uygun çevreci mobilya tasarımları geliştirildi. Her ekip en fazla iki tasarım üzerinde çalışırken, toplamda 13 tasarım ortaya çıktı. Bu projelerin prototipleri 3 hafta içinde üretilecek ve Tarihi Bıçakçı Han’da sergilenecek.

Eko-Tasarım Çalıştayıyla ilgili bilgi veren Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Mobilya Çalışma Komitesi Başkanı Müjdat Kemer, Eko-Tasarım tüzüğünün Avrupa’da uygulanmaya başladığını 3 yıllık bir geçiş dönemi olduğunu, bu geçiş dönemi sonunda Avrupa’ya mobilya ihracatı için yeşil ürün pasaportunun zorunlu hale geleceğini vurguladı.

“Yeşil ürün pasaportu dediğimiz bu ürünün nasıl üretildiği, ne kadar ömrü olduğu, nasıl tamir edileceği ile ilgili ve en son nasıl bertaraf edileceğiyle ilgili tüm bilgilerin karekodda yer aldığı bir sistem” diye tarif eden Kemer, “Bu sisteme sahip olmayan firmaların Avrupa Birliği’ne ihracatları söz konusu olmayacak. Mobilya sektörümüz Eko-Tasarım sistemine henüz hazır değil en büyük sıkıntılarımızdan birisi bu. Sektör bunun farkında değil üzücü olan tarafı da bu. Avrupa’ya ihracatta bir an gelecek sıkıntıyla karşı karşıya kalacağız. İnsanlar zannediyorlar ki, ISO 9000 belgesi gibi bir belge. Bu bir belge değil şirketin yapısıyla ilgili bir konu. Şirket dijitalleşmeden ürün pasaportuna sahip olması mümkün değil. Yeşil ürün pasaportu ürünlerin Avrupa’da ürünlerin serbestçe dolaşması imkanını sağlıyor. Bizim için çok büyük bir fırsat ama kurallara uymak ve bu tür etkinlikler yaparak bilinç düzeyini artırmamız gerekiyor. Eko-tasarıma uygun ürün konusu İtalyanlar içinde geçerli, Hollandalılar içinde, İspanyollar içinde var. Çalıştayları da bu hedefe ulaşmak için sık sık yapmak istiyoruz. Bizim tasarıma ve yeniliklere şiddetle ihtiyacımız var” diye konuştu.

Çakmak: “Eko-Tasarım Çalıştayı Bakış Açımı Değiştirdi”

Yatak, baza ve yatak başlığı üretimi yapan Ege Mobilya Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Engin Çakmak, Eko-Tasarım Çalıştayında öğrencilerin çok güzel tasarımlar ortaya çıkardıklarını, iki günde düşünmediği konuları düşünmeye başladığını, Eko-Tasarım Çalıştayının bakış açısını değiştirdiğini, bu etkinliklerin daha sık olması gerektiğini düşündüğünü kaydetti.

Güvenir: “Eko-Tasarım Çalıştayında somut fayda daha görünür olacak”

İyi Tasarım İzmir Küratörü Can Güvenir, tasarım yarışmalarında konsept işler sunulduğunu, Eko-Tasarım Çalıştayında ise üretici firmalar var tasarımcıların çıktı odağında bir iş birliği geliştirdiklerinin altını çizdi. Güvenir, “Somut fayda daha görünür olacak. Fabrikalar ziyaret edilecek, iş birlikleri uzun soluklu olacak” dedi.

Onur: “Avrupa’da da fark yaratacak tasarımcılar İzmir’de var”

Endüstriye Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Başkan Yardımcısı ve İzmir Şubesi Başkanı Ezgi Ezdar Onur, sektöre tasarımcılar kazandırmanın öncelikli hedefleri arasında yer aldığını, bu sayede sektörlerin tasarım gücünün artacağına dikkati çekti.

Durmaz: "5 ekip 13 tasarıma imza attı"

ETMK İzmir Şubesi Başkan Yardımcısı Didem Durmaz, bu çalıştayda oluşan 5 ekibin 13 tasarıma imza attığını çıkan tasarımların prototip üretimlerini firmaların gerçekleştireceğini, üretim aşamalarında öğrencilerin firmaları ziyaret ederek hem üretimde bulunacaklarını hem de tasarımının ürüne dönüşmesi aşamasına hâkim olacaklarını dile getirdi.