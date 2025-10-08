Tarım ve hayvancılık sektörünün Bursa buluşması başladı

ESRA ÖZARFAT

(BURSA) - Türkiye'nin tarım ve hayvancılık sektörünü dünya pazarlarına açmayı hedefleyen AgroGreen Bursa Tarım Fuarı kapılarını açtı. GL Platform tarafından düzenlenen ve 11 Ekim’e kadar sürecek olan fuarda üreticiler, ürünlerini ve teknolojilerini dünya çapında alıcılarla buluşturacak. Fuar kapsamında tarım, hayvancılık, süt ve sera teknolojileri, tohum, fide, fidan, canlı hayvan ve tarımsal makineler gibi çok geniş bir yelpazede ürün ve hizmet sergileniyor. AgroGreen Bursa, ilk yılında Almanya, İtalya, Azerbaycan, Rusya, Suudi Arabistan, Fas, Birleşik Arap Emirlikleri, Romanya, Bulgaristan, Gürcistan, Nijerya, İran, Irak, Gana ve Gambiya gibi ülkelerden ziyaretçileri ağırlıyor.

GL Platform Genel Müdürü Gül Ceylan, fuarın yalnızca tarım ve hayvancılık sektörünün değil, bölge ekonomisinin de canlanmasına katkı sağlayacağını söyledi. Ceylan, “Çiftçilerimiz en yeni teknolojilerle buluşacak, üreticiler ve alıcılar arasında önemli işbirlikleri kurulacak. Bu yıl fuarımız dolu dolu geçecek, hem katılımcılarımız hem ziyaretçilerimiz için verimli bir deneyim olacak. Uluslararası heyetler, sektör temsilcileri ve üreticileri aynı çatı altında buluşturacak AgroGreen Bursa, tarımda yeni ihracat kapılarının açılmasına öncülük edecek” dedi.

Fuarın açılışına Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Aydın Saldız, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Ticaret Borsası (BTB) Meclis Başkanı Mustafa Aksu, Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Başkanı Müslüm Doğru katıldı.