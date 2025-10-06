Onikişubat’ta tarihi gün: Bir günde 4 dev yatırımın temeli atıldı

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

Hanifi Toptaş öncülüğündeki Onikişubat Belediyesi, ilçeye değer katacak 4 dev projeyi aynı anda hayata geçirmek için toplu temel atma töreni düzenledi. Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Gençlik Merkezi, Kale Mahallesi Gençlik Merkezi, Tekerek Mahallesi 10 bin metrekarelik Yaşam Parkı ve Kumarlı Mahallesi’nde yapımı devam eden Hidroelektrik Santrali için gerçekleştirilen tören, yoğun katılımla büyük bir coşkuya sahne oldu.

Onikişubat Belediyesi, ilçeye değer katacak vizyon projelerini bir bir hayata geçirmeye devam ederken, eser ve hizmet belediyeciliğinin en somut örneklerini sergilemeyi sürdürüyor.

Son olarak Başkan Hanifi Toptaş’ın öncülüğünde hayata geçirilen Şehit Abdullah Çavuş Mahallesi Gençlik Merkezi ile Tekerek Mahallesi’nde inşa edilecek 10 bin metrekarelik yaşam parkının temeli, düzenlenen görkemli törenle atıldı.

Aynı zamanda inşası devam eden Kale Gençlik Merkezi ve Kumalı Hidroelektrik Santrali’ne de tören sırasında canlı bağlantı kurularak ilçenin geleceğine yön verecek yatırımların startı verildi.

Kent protokolü ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Toplu Temel Atma Töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından protokol konuşmalarına geçildi.

“Sürdürülebilir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızın meyvelerini almaya başladık”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, törende yaptığı konuşmada göreve geldikleri ilk günden bu yana ilçeye vizyon projeler kazandırmak için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: “Onikişubat Belediyesi olarak projelerimizi bir bir hayata geçirmenin mutluluğu ve kıvancı içerisindeyiz. Göreve başladığımız ilk gün ekip arkadaşlarımızla birlikte oturduk ve ortaya bir misyon ve vizyon koyduk. Özellikle sürdürülebilir bir mali yapı, sürdürülebilir insan kaynağı yönetimi ve sürdürülebilir proje havuzu oluşturduk. Bugün de çok şükür bunların meyvesini almaya başlıyoruz.”

Deprem sonrası dönemde yol ve altyapı yatırımlarına büyük önem verdiklerini ifade eden Toptaş, şu bilgileri paylaştı:

“Depremin getirdiği etkiler hepimizin malumu. Özellikle yollarımızda konforu artırmak için büyük bir seferberlik başlattık. Bugüne kadar 170 bin ton asfaltı hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bunun maliyeti 600-700 milyon TL civarında oldu. Yine parklarımızı minimal ve modern tasarımlarla dönüştürdük. Bugün aktif ve ulaşılabilir yeşil alanlarıyla Onikişubat’a farklı bir vizyon kazandırdık. İlk defa kamu eliyle gündüz bakım evi ve kreş açtık, yavrularımıza ve ailelerimize çok kıymetli bir hizmet sunuyoruz.”

“10 bin metrekarelik devasa bir yaşam parkı yapıyoruz”

Başkan Toptaş, temel atılacak projeler hakkında da detaylı bilgiler verdi: Başkan Toptaş, “Bugün 4 önemli projemizin temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi Kumarlı’daki Hidroelektrik Santrali. 2.3 megavat büyüklüğünde, yıllık 6.85 gigavat saatlik enerji üretimiyle belediyemize 20-25 milyon TL gelir sağlayacak. Bunun yanında Tekerek Mahallemizde 10 bin metrekarelik devasa bir yaşam parkı yapıyoruz. İçerisinde kafeterya, restoran, modern fitness alanları, yürüyüş yolları, aromatik bahçeler, çocuk oyun gruplarıyla her yaştan vatandaşımıza nefes olacak.” Dedi.

“Onikişubat’ımıza ve Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum”

Gençlere özel projeler üzerinde de titizlikle çalıştıklarını kaydeden Toptaş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kale Mahallemizde gençlerimize hizmet verecek bir gençlik merkezi kazandırıyoruz. Yine Şehit Abdullah Çavuş Mahallemizde yapacağımız Gençlik Merkezi, içerisinde fuaye alanı, etüt ve toplu çalışma alanları, bireysel çalışma odaları, atölyeler, günümüz gençlerinin yoğun ilgi gösterdiği E-spor merkeziyle büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Ayrıca Kahve 12 markamızla uygun fiyatlı kafeterya hizmeti de sunacağız.”

Başkan Toptaş, teşekkürlerini şu sözlerle tamamladı: “Kadınlara, emeklilere, dezavantajlı bireylere yönelik birçok projeyi de hayata geçireceğiz. Bu projelerin ilçemize kazandırılmasında büyük emekleri olan başta Sayın Bakanımız Prof. Dr. Vahit Kirişçi’ye, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah ilçemizi ve şehrimizi hep birlikte çok daha ileri seviyelere taşıyacağız. Projelerimizin Onikişubat’ımıza ve Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.”

Fırat Görgel: “Deprem sonrası ayağa kalkıyoruz”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel törende yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi. Görgel, “Bugün Onikişubat’ımıza değer katacak önemli yatırımların temelini hep birlikte atmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler Kahramanmaraş’ı tüm ilçeleriyle, mahalleleriyle, sokaklarıyla bir bütün olarak görüyoruz. 6 Şubat depremleriyle sınandığımız zor günlerden sonra hedefimiz tüm ilçelerimizi yeniden ayağa kaldırmak, her birini cazibe merkezi haline getirmek. Bu anlayışla eser ve hizmet siyasetiyle şehrimizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz. Bugün temelini atacağımız Gençlik Merkezlerimiz, Yaşam Parkımız ve HES projemiz sadece bulundukları mahallelere değil, ilçemize değer katacak, gençlerimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, yaşlılarımıza nefes olacak. Bu vizyonu ortaya koyan Belediye Başkanımız Hanifi Toptaş’a teşekkür ediyorum. İnşallah bu hizmetler artarak devam edecek ve şehrimiz çok kısa sürede Yeni Kahramanmaraş olma yolunda daha konforlu bir hale gelecek” ifadelerini kullandı.