AKMİB Başkanı Saadettin Çağan: “Döviz bozdurma zorunluluğunun düşürülmesi rahatlama sağlayacak”

MERSİN/EKONOMİ



Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AKMİB) Başkanı Saadettin Çağan, 2024 yılında yüzde 3 artışla 5,43 milyar dolar ihracata imza atan birliğin 2025’in ilk iki ayındaki performansıyla yüzde 14 yükseliş yakalayıp 972,3 milyon dolar değere ulaşıldığını bildirdi. Zorlu ekonomik ve jeopolitik koşullara rağmen, maliyet baskılarına karşı direnç göstererek ihracatı artırmanın üyelerin dinamizmini ve küresel rekabet gücünü gösterdiğini vurgulayan Çağan, yakalanan ivmenin güncel gelişmelerle daha ileri noktalara taşınabileceğini aktardı. Merkez Bankası’nın şubat ayında ihracatçıların döviz bozdurma zorunluluğu uygulamasındaki güncellemesinin hammadde tedarikinde yüzde 70 oranında dışa bağımlı olan kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü için rahatlama sağlayacağını kaydeden Çağan, “İhracatçılar, döviz gelirlerinin belirli bir oranını Merkez Bankası’na satmak zorunda kalıyor. Bu oran, Nisan 2022’de yüzde 25’ten yüzde 40’a yükseltilmiş, Haziran 2024’te ise yüzde 30’a düşürülmüştü. Şubat 2025 itibarıyla yeni bir güncellemeye gidilerek satış zorunluluğu yüzde 25’e çekildi. Bu adım, ihracatçıların döviz gelirlerinin daha büyük bir kısmını kullanabilmelerine olanak tanıyarak likidite yönetimlerini kolaylaştıracak ve finansal esnekliklerini artıracak. Ayrıca, bu düzenleme ihracatçıların rekabet gücünü destekleyerek döviz gelirlerinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlayacak” dedi.



Şubatta 691 bin 747 ton ürünün uluslararası pazarlarda değerlendirildiğini bildiren Çağan, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35 artış sağladıklarını ifade ederek, “En fazla ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler listesinde yüzde 885 artış ve 96,6 milyon dolarla İtalya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 153 artış ve 77,4 milyon dolarla Hollanda, yüzde 785 artış ve 5,5 milyon dolarla Romanya takip etti. Hacimde en güçlü artışları Togo, Tunus ve Yunanistan pazarlarında yakaladık” diye konuştu.