DSO Başkanı Selim Kasapoğlu: “Reel sektör kredi kullanımında faiz indirimlerini hissedemedi”

DENİZLİ / EKONOMİ

Denizli Sanayi Odası (DSO) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, reel sektörün kredi kullanımında Merkez Bankası’nın (TCMB) yaptığı faiz indirimlerini hissedemediğini ifade etti.

DSO’nun nisan ayı olağan meclis toplantısında TCMB’nin yılın ilk çeyreğinde toplamda 500 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirdiğini hatırlatan Kasapoğlu, “17 Nisan'da yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz indirimlerine ara verileceği öngörülürken, bazı ekonomi çevreleri ise sürpriz bir faiz artırımı olasılığını dile getiriyor. Yapılan hamlelerde reel sektörün sesine kulak verilmeli. TCMB'nin son dönemde gerçekleştirdiği faiz indirimlerine rağmen, kredi kullanmak isteyen firmalar bu indirimi maalesef hissedemiyor. Sanayiciler ve reel sektör temsilcileri, bu konuda ciddi endişelerini dile getiriyorlar. Kredi büyümesine getirilen sınırlamalar, arzı azaltırken talebi artırıyor ve bu da faiz indirimlerinin piyasada etkili olmasını engelliyor. Bu durum, reel sektörün yaşadığı sorunların yeterince anlaşılmadığını gösteriyor. Özellikle 19 Mart sonrası dönemde, firmaların kredi kullanmakta zorlandığı bir gerçek” diye konuştu.

Konuşmasında ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı gümrük tarifelerine değinen Kasapoğlu, “Jeopolitik dengeler, yatırım ve ticaret akışlarındaki yeni denklem, teknolojik ilerleme ve dönüşüm gerçeği ile yeni bir dünya düzeni ortaya çıkıyor. Şüphesiz bu gelişmeler ve gerilimler devam edecektir. Ticaret savaşlarında yeni hamleler gelecektir. Bu yeni hamlelerle dünya ticaretinde yeni bir denge oluşacağını düşünüyorum. Bu gelişmeleri, denklemleri gözlemliyoruz, yakından takip ediyoruz” dedi.

"Geleceğimiz üretim gücümüzde saklı"

Geçtiğimiz mart ayında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisine ve sanayisine büyük etkileri olduğunu vurgulayan Selim Kasapoğlu, “Sanayicinin doğru stratejilerle bu zorlukları aşması, üretimi artırarak ülkemizin büyümesini sürdürebilmesi ve oluşan yeni denklemde konumunu güçlendirmesi kritik öneme sahip. Ekonomimizin geleceği, üretim gücümüzde saklı. Beklenen güven ortamı sağlanmalı, üretime odaklanmalı ve birlikte güçlü bir ekonomi için el birliğiyle çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, “Ekonomik faaliyetlerimiz, üretim gücümüz ve istihdam kapasitemiz, yalnızca bugünkü yaşam standartlarımızı değil, aynı zamanda gelecek nesillerin de refahını şekillendiren temel unsurlar. Sanayi, siyasi çekişmelerin ötesinde, ulusal kalkınma hedeflerimizin merkezinde yer almalı. Zira toplumsal refahın kalıcı ve sürdürülebilir bir şekilde tesis edilmesi, ancak güçlü bir ekonomik kalkınma vizyonuyla mümkün Ekonomik kalkınmanın temel taşları, üretim, istihdam ve toplumsal refah olmalı” diye konuştu.