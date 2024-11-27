DTO Başkanı Yusuf Öztürk: “İzmir Limanı’nı İzmirliler işletsin”

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir şubesi kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan İMEAK DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Limanı’nı, İzmirlilerin işletmesi gerektiğini vurguladı. İzmir Limanı’nın satışının durdurulduğu bilgisini veren Yusuf Öztürk, devlet tarafından limana yatırım yapılması için harekete geçildiğini söyledi. İzmir Limanı’nın İzmir için önemini vurgulayan Öztürk, limanı İzmirlilerin işletmesi gerektiğinin altını çizdi. Öztürk, “Niye başkası işletiyor, bu limanın kahrını hepimiz çektik. Bana göre İzmir Limanı ne olacak sorularının cevabı bu” ifadelerini kullandı.

İzmir limanlarında elleçlenen konteyner miktarı 2 milyon TEU’yu geçecek

Türkiye limanlarına yılın ilk 10 ayında elleçlenen yük geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,3 artarak 441 milyon 908 bin tona ulaştığı bilgisini veren Öztürk, yıl sonuna kadar 500 milyon tonu geçeceğini öngördüklerini söyledi. İzmir verilerini de paylaşan Öztürk, “Aliağa limanlarımızda 10 ayda elleçlenen konteyner 1 milyon 793 bin TEU’ya yükseldi, 1 milyon 900 bin TEU ile bitirirler diye tahmin ediyorum. Nemport Limanı bu ay 1 milyon TEU konteyner rakamını yakalamayı başardı. Yatırımlara da doymuyorlar, devamlı yatırım yapıyorlar. TCDD İzmir Alsancak Limanı’nda 229 bin TEU konteyner elleçledi. Yıl sonunda toplamda İzmir limanlarından elleçlenen konteyner miktarı 2 milyon TEU’yu geçeceğiz” diye konuştu.

Kruvaziyer turizminde hedef tuttu

Kruvaziyer turizminde Türkiye olarak, yılbaşından bu yana dile getirdikleri hedefi tutturduklarını ifade eden Öztürk, “1,8 milyon yolcu hedefini yakalamayı başardık. Egeport Kuşadası Limanı’na 23 Kasım itibariyle 512 gemi ve 735 bin yolcu geldi. İzmir Limanı 59 gemiyi ve 157 bin yolcuyu ağırladı. Ulusoy Çeşme Limanı’na 73 gemi seferiyle 30 bin yolcu geldi” dedi.