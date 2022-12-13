Dumlu Tekstil, küresel resesesyon risklerini markalaşma ve e-ticaretle aşacak

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin’de 2019 yılında hazır giyim sektörüne giren Dumlu Tekstil, küresel piyasalarda yaşanan resesyona karşı büyümesini e-ticaret, e-ihracat ve markalaşma yatırımlarıyla devam ettirecek. Sektörde henüz 3 yıllık ve 2 ortaklı bir aile şirketi olmasına rağmen İspanya merkezli İnditeks grubunda alt fason kategorisine kadar yükselmeyi başaran firma, İnstmir markasıyla hem yurt içi hem de yurt dışındaki tüketicilere ilk elden ulaşmayı hedefliyor. Dumlu Tekstil Genel Müdürü Tarık Dumlu, özellikle business kadın kıyafetlerinde önemli bir pazar payı yakaladıklarını bu sayede küresel resesyon risklerinden minimum seviyede etkilendiklerini kaydetti. Sürdürülebilir bir büyüme için 2023 yılında markalı üretim ve e-ihracat ve online pazarlama organizasyonlarını devreye alacaklarını belirten Tarık Dumlu, “Günümüzde küresel hazır giyim sektöründe artık öngörülemeyen bir tablo var. Uzak Doğu pazarındaki yeni gelişmeler ülkemizin mevcut sektörel ticari hacmini yeniden bu pazara yönlendiriyor. Bu kritik süreçte e-ticaret ve e-ihracat olanaklarımızı yaratarak bu negatif tablodan avantajla sıyrılmayı amaçlıyoruz. Dijital pazarlama ve e-ihracat organizasyonları için projelerimiz devam ediyor. 2023 yılının ilk çeyreğinde markalı ürünlerimizle tüketicilere direk ulaşacağız” dedi.

E-ihracattaki hedefi Avrupa, Rusya ve Türk-i Cumhuriyetler

En önemli yurt dışı pazarlarının İspanya pazarı olduğunu ifade eden Tarık Dumlu, bu pazar üzerinden tüm Avrupa ülkelerine ulaştıklarını kaydetti. E-ihracat atılımı ile Avrupa’ya alternatif yeni pazarlara da giriş yapmayı amaçladıklarını belirten Dumlu, “Yeni Zelanda pazarındaki payımız hızlı bir şekilde artıyor. Ancak küresel riskleri minimum seviyeye indirgemek amacıyla İnditeks grubu dışında da kendi ihracat ağımızı kuruyoruz. Özellikle e-ihracatı çok önemsiyoruz. Bu alandaki ilk hedefimiz Almanya pazarı olacak. Ayrıca Türki Cumhuriyetler, Asya ve Rusya pazarları ile de yakından ilgileniyoruz. Önceki yıllarda farklı markalar için bu pazarlara yönelik yüksek adetli üretimler gerçekleştirdik. Söz konusu pazarlardaki tüketici taleplerine hakim durumdayız. Pazar araştırmalarımızın ardından kendi ürün koleksiyonlarımız ile yüksek bir rekabet gücü elde etmeyi amaçlıyoruz” diye konuştu.



Business kadın dış giyim ürünlerinde yükselmeyi planlıyor

Sektördeki lokomotif ürünlerinin ceket ürünleri başta olmak üzere ağırlıklı olarak business kadın dış giyim ürünleri olduğunu kaydeden Dumlu Tekstil Üretim Müdürü Sait Dumlu ise personellerinin büyük bir bölümünün yıllardır ceket ürünlerinde uzmanlaştığını ayrıca makine ve teknoloji altyapılarının da üst segmet ürün üretimine uygun olduğunu belirtti. Bu sayede küresel piyasalardaki resesyon risklerinden minimum seviyede etkilendiklerini ifade eden Dumlu, şunları söyledi: “Ceket, kumaş pantolon ve elbise gibi iş hayatında kullanılan ürünler ciddi uzmanlık gerektiren ve hata yapma şansınızın olmadığı ürünlerdir. Bu nedenle bu tarz ürünleri çok fazla atölye üstlenemiyor. Tüm siparişler bölgede bize dönüyor.”