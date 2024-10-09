Dünya tekstil sektörünün kalbi Bursa’da atmaya başladı

ALİ ŞAHİN/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) iştiraki KFA Fuarcılık'ın organizasyonunda Merinos AKKM'de gerçekleştirilen Bursa Textile Show Fuarı kapılarını açtı. Kumaş, iplik, aksesuar, teknik tekstil ve tekstil kimyasalları alanında faaliyet gösteren 100’ü aşkın firmanın katıldığı fuarda bine yakın alım heyeti üreticilerle bir araya geldi. 11 Ekim’e kadar açık kalacak ve bu yıl 12.’si düzenlenen organizasyonun açılışında konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Türkiye'de toplam 30 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştiren tekstil konfeksiyon sektörü, ülkemizin ihracatındaki güçlerinden biri. Bursa da böylesine güçlü bir sektörün merkezi. Bu alanda düzenlemiş olduğumuz uluslararası Bursa Textile Show bir anlamda da firmalarımızın yapmış oldukları koleksiyonları, yenilikleri dünyadaki alıcılarla bir araya getirdikleri önemli bir platform oldu. Bursa Tekstil ve konfeksiyon sektöründe trendlerin belirlendiği bir merkez konumuna yükseliyor. Bu açıdan fuardaki trend alanımız da bizim için çok kıymetli” dedi.

Fuara 100’ü aşkın firmanın katıldığını belirten Burkay, ayrıca 40’ın üzerinde ülkeden yabancı alım heyetlerinin de fuar kapsamında üreticilerle buluşacağını söylerken, “34 ülkeden 200’ün üzerinde uluslararası büyük alıcıyı fuarımıza getirdik. Bütün bu çalışmalarımız sektörün gücünü koruyabilmek ve sürdürülebilir kılmak için hayata geçirilen etkinlikler” ifadelerini kullandı.