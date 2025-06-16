Dünyanın ilk Kurumsal Rotary Kulübü İzmir’de kuruldu

İZMİR / EKONOMİ

Tarih boyunca birçok ilke imza atan İzmir, 120 yıllık Rotary Kulüpleri tarihinde bir ilki başardı. 1905 yılından bu yana ‘kendinden önce hizmet’ sloganı ile topluma hizmet eden Rotary kulüplerine ilk kez kurumsal üyelik yapılmaya başlandı. İzmir’de kurulan Kurumsal Rotary Kulübü’ne şirketler üye olurken, şirketlerin belirleyeceği temsilciler de kulüp bünyesinde çalışmalarını sürdürecekler. Rotary tarihinde ilk olan uygulama ile kurulan Kurumsal Rotary Kulübü, kısa sürede 32 üyeye ulaşmayı başardı.

Kaya Prestige Otel’de düzenlenen üye kabul töreni ve üyelik seminerine Rotary Bölge 2440 Guvernörü Mert Korur, Guvernör Yardımcısı Murat Erdal Miskioğlu, Bölge Sekreteri Mustafa Kemal Nas, Kurumsal İletişim Komite Başkanı Merve Baykan, Üyelik Komitesi Üyesi Volkan Abur, Vakıf Komite Üyesi Gaye Berköz Cantürk ile Kurumsal Rotary Kulübü üyeleri katıldı.

Kurumsal Rotary Köy Enstitisü hedefi

Toplantıda konuşan Kurumsal Rotary Kulübü Başkanı Fehmi Özkaner, bugüne kadar rotary kulüplerine kişisel üyeliklerin kabul edildiğini, kurdukları kulüp ile artık tüzel kişilikleri üye olarak aldıklarını dile getirerek, “Bu girişimimiz 120 yıllık Uluslararası Rotary tarafından da dikkat çekti. Bu örnek girişimi çok dikkatle izliyorlar. Biz de bu güvene layık olmaya çalışacağız. Büyük hedeflerimiz var. 10 yıllık proje hedefimiz Kurumsal Rotary Kooperatifi ve Kurumsal Rotary Köy Enstitüsü’nü kurmak. Ayrıca kulüp olarak birçok özel projeyi de hayata geçirmek istiyoruz” dedi.

192 ülkede 36 bin kulüple hizmet veriyor

Kurumsal Rotary Kulübü ile İzmir’in yine bir ilke imza attığını dile getiren Rotary Bölge 2440 Guvernörü Mert Korur ise, kulübün önemli hizmetler yapacağına inandığını söyledi. Rotary’nin bütün dünyada topluma hizmet etmek amacıyla faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Korur, Rotary’nin herkese kapısının açık olduğunu kaydetti. Rotary’nin siyasetsiz yardımlaşma yürüterek, 192 ülkede, 36 bin kulübü ve 1.4 milyon üyesi ile 120 yıldır hizmet verdiğini belirten Korur, en temel değerinin ise dostluk olduğunu vurguladı.