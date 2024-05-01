Düzce Belediyesi işçileri 1 Mayıs'ı raftingle kutladı

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Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Düzce Belediyesi personeli için rafting etkinliği düzenlendi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte 100 saha personeli Melen'in coşkun sularında kürek çekerek stres attı.

Vizyon projelerin yanı sıra kültürel ve sportif faaliyetler ile de başarılı işlere imza atan Düzce Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde saha personelini unutmadı. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün organizasyonu ile Düzce Belediyesi'nin 10 biriminden 100 personel için rafting etkinliği düzenlendi. Cumayeri Dokuz Değirmen Köyü'nde gerçekleşen organizasyonda Belediye personelleri Melen suyunun coşkun sularında kıyasıya kürek çekti.

“ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMIZIN MOTİVASYONU BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

Düzce Belediyesi çalışanlarının motivasyonunun önemine değinen Başkan Yardımcısı Barış Bayrak; “Çalışma arkadaşlarımızın bu özel gününde kendilerini yalnız bırakmak istemedik. Kendilerinin sahadaki gayretini çok iyi biliyoruz. Bu yüzden bu özel günde Belediye Başkanımızın desteği ile bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Onların motivasyonu bizim için çok önemli” şeklinde konuştu.

“RAFTİNG SEZONUNU BÖYLE BİR ORGANİZASYONLA AÇMAK İSTEDİK”

Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi, rafting sezonunu bu özel günde açmak istediklerini belirterek; "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Düzce Belediyesi'nin 10 farklı biriminden 100 personelle rafting etkinliği yaparak İşçi Bayramını kutluyoruz. Biz geçen sene de bu etkinlikleri gerçekleştirmiştik. Özellikle hiç rafting yapmayan 500 gencimizi bu sporla tanıştırmıştık. Bu sene de rafting sezonumuzu belediyemizdeki çalışma arkadaşlarımızla açıyoruz" dedi.

Düzce Belediyesi'nin saha personellerinin çok kıymetli olduğunu söyleyen Tüfekçi; "Saha personeli çalışma arkadaşlarımız belediyemizin mihenk taşları. Kendilerini Düzce'nin bir çok noktasında görmeye alışkın olduğumuz arkadaşlarımız burada rafting yapıyor. Organizasyonumuza katılarak destek veren Başkan yardımcılarımıza, birim müdürlerimize ve arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye bu etkinliklerde bize destek verdiği için minettarız" şeklinde konuştu.

“BAŞKANIMIZ TURİZME VE RAFTİNGE BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

Düzce Belediyesi Spor Akademisi Rafting Antrenörü Birol Tepe ise, Düzce'de sporun ve turizmin gelişmesine katkı sunan Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür ederek; "Bu organizasyonu düzenleyen Düzce Belediye Başkanımız Dr. Faruk Özlü'ye teşekkür ediyorum. Başkanımızın turizm ve rafting alanındaki desteklerini çok iyi biliyoruz. Daha önce de Düzce Belediyesi olarak gençlerimize rafting yaptırmıştık. Sahada çalışan personelimiz için böyle bir etkinlik düzenleyen Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüze ve Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Parkurun tamamlanmasının ardından çektirilen hatıra fotoğrafı ile etkinlik sona erdi.