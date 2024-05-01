DYO, 70. yılına özel hatıra ormanı kuruyor

İZMİR / EKONOMİ

DYO 70. Yıl Hatıra Ormanı adına gerçekleştirilen fidan dikimi etkinliğine Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Feyhan Yaşar ve DYO Genel Müdürü M. Mutlu Uysal ile yöneticiler katıldı.

Törende yaptığı konuşmada sürdürülebilir bir çevre ve yaşanabilir bir gelecek adına Türkiye’de ormanların çoğaltılması gerektiğinin altını çizen M. Mutlu Uysal, “Ülkemizin 70 yıllık köklü bir markası olarak, gelecek nesillere yeşil, sağlıklı ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için yepyeni bir ormanın ilk fidelerini dikiyor olmaktan gurur duyuyoruz. DYO 70. Yıl Hatıra Ormanı ile karbon dengelemede yutak oluşturmayı, biyoçeşitliliğin korunmasını ve eski haline getirilmesine katkı sağlamayı hedefledik. Bugün dikilen fidanlar ile 4 bin 114 tCO2 karbon emisyonunun engellenmesini sağlıyoruz” dedi.

11 ana sektöre boya üretimi yapıyor

Kökleri 1927 yılına dayanan DYO, ilk fabrikasını 1953 yılında kurdu. Bugün gelinen noktada DYO, 11 ana sektöre 5 marka, bin 200 çeşit ürün ve 60 bin renk çeşidiyle hizmet veriyor. İzmir Çiğli ve Kocaeli Dilovası’nda fabrikalarında aynı zamanda birer teknoloji merkezi gibi hizmet veren DYO’nun fabrikalarında Türkiye’nin en iyi 10 Ar – Ge merkezlerinden ikisi yer alıyor.