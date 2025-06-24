EBSO Başkanı Ender Yorgancılar: “Türkiye'nin kurtuluş reçetesi, inovatif üretim"

EKONOMİ / İZMİR

Biyomedikal sektöründe yerli ve katma değeri yüksek ürün geliştirmek amacıyla çalışmalar yapan Ege Üniversitesi Solunum Araştırmaları Merkezi (EgeSAM) girişimcileri bekliyor. Merkezde başta akciğer kanseri, astım ve alerjik hastalıklar olmak üzere hava yolu hastalıklarının erken tanı, izlem ve tedavisinde kullanılmak üzere yeni biyobelirteçler, hızlı tanı kitleri geliştiriliyor. Yeni nesil ilaçların ön çalışmaları yapılıyor.

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Translasyonel Pulmonoloji Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "Sağlıkta Girişimcilik ve İnovasyon - Üniversite-Sanayi İş Birliği" başlıklı panele katılan ve araştırma merkezini ziyaret eden Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yüksek teknolojili inovatif üretimin Türkiye’nin kurtuluş reçetesi olduğunu belirterek “Hangi alanda olursa olsun üretim yoksa kalkınmak hayaldir. Bu sağlık sektörü olunca konu daha da stratejik bir önem arz ediyor. Biyomedikal sektöründe dışa bağımlılığımızı azaltmak, katma değeri yüksek tıbbi cihazların ve yenilikçi ürünlerin üretimi konusunda üniversite-sanayi iş birliğini sürdürülebilir kılmak için üzerimize düşeni bugüne kadar yaptık, bundan sonra da yapmaya hazırız. Bu tür nitelikli araştırma ve uygulama merkezlerinin ülkemizde yaygınlaşmasını temenni ediyor, üniversite ve sanayi iş birliğinin başarıyla sağlandığı noktada Türkiye’nin sağlık alanında küresel ölçekte önemli bir konuma ulaşacağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

EgeSAM’daki interdisipliner çalışma sinerjisinin tetiklediği ekosistemden bu güne kadar 6 tane start-up çıktığını dile getiren EgeSAM Koordinatörü Prof. Dr. Tuncay Göksel de, “Özellikle hızlı tanı kitleri, yapay zeka destekli sağlık yazılım çözümleri ve klinik araştırma planlamalarına odaklanan bu firmaların yatırım alarak markalı milli ürün geliştirmeye başladığını belirtmiştir. Bu ürünlerden ilki olan GS1 uyumlu QR kod projesi markete açılma aşamasında. Bu startup’ların ortak geliştirdiği diğer bir proje olan 4 virüsü aynı anda tanıyan mültipleks hızlı tanı kiti çalışması preklinik ve klinik çalışmaları tamamlamış, CE belgesi alma sürecindedir. 2026’dan önce markete çıkması bekleniyor. Aynı platformu kullanarak geliştirilmekte olan, farklı hastalıklara yönelik yenilikçi hızlı tanı kiti projeleri devam ediyor” diye konuştu.