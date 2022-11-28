Ecogreen Enerji, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzaladı

Osman Nuri BOYACI



DENİZLİ - Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, 17 ilkeden 10 ilkeyi tüm faaliyetlerinin ve kalkınma hedeflerinin ayrılmaz parçası haline getirmeyi taahhüt ettiklerini söyledi. Türkiye yeşil enerji sektörünün önemli oyuncularından biri olan, 29 GES, üç Biyogaz Enerji Santrali, iki Biyokütle Enerjisi Üretim Santralinde elektrik üretimi gerçekleştiren Ecogreen Enerji, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesini imzaladı. Enerji Bakanlığı'nın düzenlediği Niğde GES Bor-2 100 MW ihalesini almaya hak kazanarak sektördeki konumunu daha da güçlendiren Ecogreen Enerji, UN Global Compact'ın 17 ilkesinden 10'unu hedef olarak belirledi.

Henüz faaliyete geçmemiş enerji üretimi yatırımlarının tamamlanması ve hibrit santraller dahil olmak üzere planlanan enerji yatırım projelerinin hayata geçmesiyle 2023 başında toplam elektrik kurulu gücünün 150 MWe’ye ulaşacağını söyleyen Ecogreen Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, Türkiye'nin enerjisi ve ekonomisi için katma değer yaratmaya devam ederken yeşil bir dünya ve daha iyi bir gelecek ilkesinin büyüme stratejilerinin odağında olduğunu belirtti. Uğurlu, “Ecogreen Enerji olarak dünya ile bütünleşmek, şirketimizi global ölçekte bir marka haline getirmek, bunu yaparken de doğanın, çalışanlarımızın ve tüm canlıların hak ve hukukunu korumak adına önemli bir adım attık, dünyanın en kapsayıcı sürdürülebilir kalkınma girişimi olan UN Global Compact’e katıldık. Böylece insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanında 10 ilkeye uygun iş yapmaya ve 10 ilkeyi tüm faaliyetlerimizin, kalkınma hedef ve stratejilerimizin, şirket politikamızın ayrılmaz bir parçası haline getireceğimizi, bu çalışmalarımızı her yıl raporlayacağımızı taahhüt ettik” dedi.

Firma olarak yeşil bir dünya ve daha iyi bir gelecek için proje üretmeye devam ettiklerini belirten Uğurlu, “Bu anlamlı birlikteliğin bize ve ülkemize ciddi değer katacağına yürekten inanıyorum. Daha yeşil bir dünya, daha iyi bir gelecek, daha eşit ve sürdürülebilir bir yaşam için çalışmaya, durmaksızın yeni projeler üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.