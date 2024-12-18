Ege Genç İş İnsanları Derneği’nden 6 ayda 105 faaliyet

İZMİR / EKONOMİ

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Danışma Kurulu Toplantısı, EGİAD Danışma Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener'in başkanlığı ve EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer’in ev sahipliğinde gerçekleşti. Ekonomik gündeme ilişkin görüşlerin paylaşıldığı toplantıda, 2025’in ekonomik olarak zor geçeceği belirtilerek, nakit yönetiminin çok önemli olacağı, kur baskılama sürecinin devam edeceği, kemer sıkma politikaların bu sene de sürmek zorunda olduğu ifade edildi.

EGİAD’ın son 6 aylık çalışmalarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştiren Başkan Yelkenbiçer, döneminin sonuna gelindiğinde 843 üyeye ulaşıldığını belirterek, kadın üye oranının yüzde 30’lar ile iş örgütleri arasında hatırı sayılı bir noktaya ulaştığını kaydetti. 6 ayda 105 büyük faaliyete imza attıklarını belirten Yelkenbiçer, EGİAD olarak bu dönem planlanan faaliyetlerinin yoğunluğuyla üye sayısının ve derneğe ilginin arttığını kaydetti.

Faaliyetleri özetleyen Yelkenbiçer; “6 uluslararası ilişkiler, 1 girişimcilik zirvesi, 2 sanayi ve sürdürülebilirlik, 7 iş geliştirme, 6 seminer ve söyleşi, 1 Think Tank Neet Raporu, 11 Ankara teması, 3 liderlik akademisi, 5 hayat okulu, 10 ziyaret, 11 temsil etkinliği, 3 AB projesi, 38 melek yatırımcı girişimci buluşması, 6 EGİAD Melekleri etkinliği, 4 sosyal faaliyet organizasyonu yaparak dolu dolu bir 6 ay daha geçirdik. EGİAD Melekleri olarak, 40 yatırım, 3 binin üzerinde girişimci değerlendirmesi, 4.5 milyon dolar yatırım ile girişimcilik sektöründe de adımızdan söz ettirdik. EGİAD Melekleri, Yılın En Aktif Melek Yatırım Ağı seçildi. Son 6 ayda etkinliklerimizin görüntülenme oranı bin 800, tüm etkinliklerimizin basında yer bulma sayısı 7 bin 154 oldu” dedi.