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Ege Yapı, İzmir’de yeni yatırımlara başladı

İzmir’de 7 milyar TL’lik yatırım hedefleyen Ege Yapı, istikarlı bir şekilde İzmir’de de büyümeye devam edeceklerini belirtti.

Haber Merkezi
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Ege Yapı, İzmir’de yeni yatırımlara başladı
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İZMİR / EKONOMİ

 

İzmir’in kentsel dönüşüm ve yaşam kalitesi odaklı projelerinde öncü rol üstlenen Ege Yapı, Alsancak’tan Urla’ya uzanan yatırımlarıyla şehirde 7 milyar TL’lik bir portföy değeri oluşturmayı hedefliyor.

İzmir’in sunduğu yatırım fırsatlarına dikkat çeken Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, “İzmir; stratejik konumu, köklü tarihi ve Akdeniz ikliminin sunduğu yaşam kalitesiyle hem yerli hem de yabancı yatırımcıların ilgisini giderek daha fazla çekiyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Bodrum; uluslararası gayrimenkul yatırımcılarının odağında yer alıyor. 2024’te yabancı yatırımcı oranı yüzde 1,6’ya kadar gerilese de bu yıl yeniden artış bekliyoruz” dedi.

 

“İstikrarlı bir şekilde büyümeye devam edeceğiz”

İzmir’de İstanbul ölçeğinde bir portföy oluşturduklarını belirten Kabadayı, “Devam eden projelerimizin yanı sıra yeni yatırımlarla birlikte İzmir’de toplamda 7 milyar TL’yi aşan bir değer yaratmayı hedefliyoruz. Ege Bölgesi’nin diğer illerine açılma planlarımız da devam ediyor. Alsancak, Kordon, Urla Kekliktepe’de sonbahar aylarda projeye başlayıp 2025 sonunda teslime hazır evler inşa edeceğiz. Arsa geliştirme görüşmelerimiz sürerken, İzmir portföyümüz de tıpkı İstanbul’daki gibi istikrarlı şekilde büyümeye devam edecek” diye konuştu.

 

 

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