Egeli ihracatçılar Çin’de dijital pazaryeri kuracak

DUYGU GÖKSU / İZMİR

“Çin almak için uzak değilse, satmak için uzak değil” mottosuyla Çin pazarındaki konumunu güçlendirmek isteyen Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), “Hedef Pazar Çin” çalışmaları kapsamında 2024’te bu pazara yönelik pazarlama faaliyetlerinde vites artıracak.

2019’dan bu yana Çin’e yönelik yoğun çalışma yaptıkları bilgisini veren EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, “Çin’de yüksek gelir düzeyine sahip 300 milyon insan yaşıyor. Çin’i bir ülke değil, bir kıta gibi düşünmek ve ona göre strateji geliştirmek lazım. EİB bünyesinde Türkiye’den Çin’e ihracatı artırmak amaçlı projelere yoğunlaşan Çin Timi’mizin üzerinde çalıştığı son proje Çin’de dijital ofis kurarak, Çin’de dijital pazaryeri açmak. Çin’de kuracağımız dijital pazaryeriyle e-ticaret kanalları JD, Tmall, Ali Baba’nın platformu HEMA, Wechat, Weibo ile Çin’in instagramı Little Red Book, Tiktok’u Douyin’de ülke ve ürün tanıtımlarına ağırlık vererek, marka imajımızı geliştirerek Çinli tüketicilere ulaşmayı hedefliyoruz. Çin’in yıllık 210 milyar dolar gıda ithalatı var. Türkiye’den Çin’e yaptığımız gıda ürünleri ihracatı 220 milyon dolar seviyesinde. Ege Bölgesi’nin lokomotifliğinde Çin’e gıda ürünleri ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Bu amaçla 2023 yılı sonunda PttAVM.com ile iş birliğinde, Çin e-ticaret sitelerine giriş yöntemleri konusunda Hedef Çin Semineri düzenledik” diye konuştu.

"Devlet yolumuzu açacak, biz ihracat yapacağız"

Türkiye’den Çin’e yapılan ihracatın çeşitlenebilmesi için devletler arası diyalogun önemine temas eden Eskinazi, şöyle devam etti; “Cumhurbaşkanımızdan ve Bakanlarımızdan Çinli mevkidaşlarıyla yaptıkları toplantılarda Türkiye’nin Çin’e ihracat yapabileceği güçlü olduğu ürün gruplarının ihraç izinlerinin alınması için talepte bulunmalarını istiyoruz. Çin’in ihracatçı kimliği yanında ithalatçı kimliği de ağır basıyor. 3,3 trilyon dolarlık ihracata karşılık 2,6 trilyon dolar ithalat yapıyor. Çin’den ithalatımız 2023’te 45 milyar doları aştı. İhracatımız ise; 3 milyar dolar seviyesinde. 42 milyar doları bulan dış ticaret açığımızı azaltmak istiyoruz. Bu amaçla Çin İthalat Fuarı’na 5 yıldır Türkiye’nin milli katılım organizasyonunu yapıyoruz. Bu yılda 5-10 Kasım 2024 tarihlerinde güçlü bir şekilde yerimizi alacağız. Ege Maden İhracatçıları Birliği de 16-19 Mart 2024 tarihlerinde 75 firmayla Xiamen Fuarı’nda yerini alacak. 2024 yılında Çin’in önemli ticaret merkezlerinden Şanghay’a yönelik 1 genel nitelikli ticaret heyeti düzenlemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Kuru meyvede Çin, Hindistan ve Rusya için Turquality projesi geliyor

Türkiye’yi ihracatla tanıştıran, çekirdeksiz kuru üzüm, kuru kayısı ve kuru incirde üretim ve ihracatta dünya lideri olan kuru meyve sektörü 2023’te 1,6 milyar dolarlık ihracat performansı ortaya koydu. Türk kuru meyve sektörü 2024 yılı için 1,8 milyar dolar ihracat hedefi belirledi.

Türkiye’nin kuru meyve ihracatının yüzde 60’ını tek başına gerçekleştiren Ege Bölgesi ise kuru meyve ihracatında 1 milyar dolara ulaşmanın heyecanı yaşanıyor.2023’te ihracatını yüzde 13’lük artışla 851 milyon dolardan 960 milyon dolara çıkaran Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMİB) 2024’ün ilk çeyreğinde yıllık ihracat seviyesini 1 milyar doların üzerine, 2024 sonunda ise 1,1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

EKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Işık, 1 – 25 Ocak 2024 tarihleri arasında yüzde 37’lik ihracat artış hızıyla ihracatlarını 50,5 milyon dolardan 69,2 milyon dolara, son 1 yıllık dönemde de 978 milyon dolara çıkardıklarını dile getirdi. Sektörde ihracatı domine eden kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıdan Türkiye genelinde 1 milyar 140 milyon dolar ihracat yapıldığını anlatan Işık, ihracatçı firmaların kümelenerek yetkinliklerini artırdıkları, ortak pazarlama kültürünü kazandıkları Turkish Dried Fruits isimli URGE Projesi’ni 2023’te başlattıklarını dile getirirek, Çin, Hindistan ve Rusya pazarlarına odaklanacakları bir TURQUALITY Projesi için de Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını ifade etti.

“Türk ürünlerinin prestijinin arttırılması için proje oluşturacağız”

Pazar alanlarını genişletmek ve ihracat miktarını arttırmak adına Turquality projeleri çalışmalarının devam ettiğini dile getiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi ve EKMİB Yönetim Kurulu Üyesi Birol Celep ibe, “Geleneksel pazarlardaki payın korunması ve yeni pazarlardan pay alınması amacı ile kuru meyve ve mamulleri sektörü için yazılan projemiz de Ticaret Bakanlığı’na arz edildi. Sektör bazlı projelerimiz dışında TİM Tarım Kurulu olarak Türk gıda sektörünün bir bütün olarak tanıtılması ve ihracatçılarımızın alıcılar nezdinde en fazla görünür olduğu fuar ve heyetlerde Türk ürünlerinin prestijinin arttırılması amacıyla proje oluşturmayı hedefliyoruz” diye konuştu.