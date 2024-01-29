Adana’da otizm destek merkezi açıldı

ADANA/EKONOMİ

Özdemir Sabancı Bulvarı Eski Baraj mevkisinde hizmete giren merkezin açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da katıldı. Başkan Karalar, yaptığı konuşmada “Engelli evlatlarımıza faydalı bir tesisin açılışını yapıyor olmak büyük bir mutluluk. Adana’ya kazandırdığımız her zenginlikte, her yatırımda fazlası ile mutlu oluyoruz. Çünkü sizleri ve Adana’mızı çok seviyoruz” dedi. Başkan Karalar, bu alandaki yeni projeleri hakkında da bilgi vererek, Real AVM civarında, yaklaşık 35 bin metrekare alana, engelli bireylere yönelik; içinde ofislerin, parkların, eğitim alanlarının bulunacağı, Türkiye’ye örnek bir tesis kuracaklarını açıkladı.

“Belediyenin gelirlerini artırdık”

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarına da değinen Karalar, şunları söyledi:

“Olağanüstü kötü koşullara; borç yüküne, pandemiye ve depreme rağmen devasa hizmetlere imza attık. Dokunmadığımız, hizmet yapmadığımız köy, mecra, ilçe, mahalle yok. 3 alt geçit yaptık, 8 adet daha yapacağız. Trafiği rahatlatmak için 5 bulvar yaptık. 310 iş makinesi, 111 otobüs aldık. Böylece kira giderlerimizi azalttık. 221 cadde ve bulvarı yeniledik. Arıtmalar yaptık, asbestli boruları değiştirdik, seli önleyecek altyapı çalışmaları gerçekleştirdik. Doğru yönetim ve mali disiplinle belediyenin gelirlerini artırdık. Adana’dan yapılan ithalatın, Adana üzerinden kodlanmasını sağlayarak belediyenin gelirini yılda 1 milyar lira artırdık. Çiftçimize, zor durumdaki halkımıza önemli destekler sağladık. Borcu gelirinin 4 katı olan belediyeyi, geliri borcunun 4 katı haline getirdik. Adana’mızın çehresini güzelleştirirken, bir yandan da sosyal belediyecilik örneği olan; ücretsiz kurs merkezleri, NİYET Akademiler, donanımlı kütüphaneler, kız-erkek öğrenci yurtları, mahalle merkezleri, gündüz bakımevleri, ücretsiz modem ve internet gibi sayısız hizmeti sizlerle buluşturduk.”

"Çocuklarımız güvenli alanda hizmet alıyor"

Açılışta söz alan Atlas Engelliler Gençlik ve Spor Kulübu Başkanı Zehra Eruçar da çocukların Otizm Destek Merkezi’nde güvenli alanda, öğretmenler, psikolog ve fizyoterapist eşliğinde hizmet aldığını vurguladı.

Uzmanlar eşliğinde sosyalleşme ortamı

Otizmli bireylere ve ailelerine uzman psikologlar, sosyologlar ve fizyoterapistler eşliğinde destek olmayı amaçlayan merkez; özel çocuklara sahip olması nedeniyle evden dışarı çıkamayan ailelerin, sosyalleşebilecekleri, çocuklarının rahatça ve güvenli şekilde vakit geçirebilecekleri bir ortam sağlıyor.