Egeli plastik sanayicileri, atıkları kent mobilyasına dönüştürecek

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Plastik Sanayicileri Derneği (EGEPLASDER), 41 sanayicinin katılacağı kümelenme projesi ile plastik atıklarını işleyerek kent mobilyasına dönüştürecek.

Projeyi geçen yıl 3 aylık çalışmayla hazırladıklarını dile getiren EGEPLASDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Başkan Yardımcısı Şener Gençer, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açtığı 4. Kümelenme Destek Programı çağrısı ile %70 hibe desteğinden yararlanarak plastik özelliğini tamamen yitirmemiş, geri dönüştürülmeye uygun atıkları beton benzeri bloklar haline getirecek bir fabrika projesi geliştirdik. Proje sayesinde park ve bahçelerde bank, yürüyüş yolu olarak kullanılabilecek ürünleri üretmeyi amaçlıyoruz. Çimento fabrikalarında yakılmak üzere gönderilen değerli atıkları ekonomiye yeniden kazandırmayı hedefliyoruz. Projeye 41 sanayici ortak olma taahhüdü verdi” dedi.

Projenin bakanlıktan tam not aldığını ifade eden Şener Gençer, şunları söyledi: “Kümelenme projelerinde yapılan bütçe kısıtlaması nedeniyle yoğun emek verilen projenin askıya alınmasına gönlümüz razı olmadı. Yerel yönetimlerle görüşme kararı aldık. Atık plastikleri toplayan belediyelerin elinde zaten hammadde var. Bu malzemelerle park ve bahçelerde, yürüyüş yollarında ya da altyapıda kullanılacak ürünler üretilebilir. Ayrıca, park ve bahçelerde yaşanan hırsızlık olaylarına karşı bu tür malzemelerin çalınma riski de düşük. Avrupa’nın tüm gelişmiş ülkelerinde 25-30 yıldır uygulanan bir üretimden söz ediyoruz. Biz de buna ülkemizde öncülük edebiliriz.”

“İhracatı bilmeyen firmalar, öğrenecek”

Sanayicilerin ihracata başlaması, yurt dışı fuarlarla tanışması ve bu süreçlerin gerçekleşmesi için gerekli eğitimleri alması için URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) projesi için de çalıştıklarının bilgisini veren Gençer, “Şu ana kadar yaklaşık 30 firmayla görüştük. Projeye ilgi çok yüksek. Dünyada ve Türkiye’de ekonomik krizin olduğu bu dönemde biz de sanayicilere faydalı olabilmek için Ticaret Bakanlığı’nın yüzde 75 hibe desteği ile yurtdışındaki fuarlara gidecek, eğitimler almalarını sağlayacağız. Ayrıca bu projede Türkiye’den mal almak isteyen firmalar Türkiye’ye getirilerek firmalarımızla B2B görüşmeler yapması sağlanacak. Nisan ayı sonuna kadar bu projeyi başlatmış olacağız” ifadelerini kullandı.

2026 yılı itibarıyla devreye girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) öncesinde plastik sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin karbon ayak izi hesaplamalarına başlaması gerektiğini de dile getiren Gençer, bu önemli soruna çözüm üretmek adına Celal Bayar Üniversitesi Teknoparkı’nda kurulu bir şirketle çalıştıklarını sözlerine ekledi. Bu proje özelinde TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yüzde 90 desteğini aldıklarını açıklayan Gençer, EGEPLASDER’in desteğiyle 40 firmanın bu çalışmaya dahil olduğunu söyledi.

“3 yaşından itibaren doğa bilinci kazanmalı”

Bu yılın ikinci yarısında, gelecek nesillerin doğaya saygılı bireyler olarak yetişmesi için eğitim projeleri hazırladıklarını belirten Şener Gençer, “Çocukların 3 yaşından itibaren doğa bilinci kazanması için İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne proje hazırlayarak bir çalışma başlatmak istiyoruz. Plastik atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanımı ve yeniden kullanımı gibi çevre koruma bilincinin çok erken yaşlarda çocuklarımıza verilmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.