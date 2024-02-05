Ege’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 203’e ulaştı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’de ihracatçı kimliğiyle öne çıkan Ege Bölgesi, 2023 yılında Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan faaliyet illeri ihracat istatistiklerine göre 42,6 milyar dolarlık ihracata imza atarken, ithalatı yüzde 2’lik düşüşle 20,9 milyar dolarda kaldı. Ege Bölgesi’nin ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 203 olarak gerçekleşti.

İzmir 23 milyar 793 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi’nin ihracatını sırtlanırken, İzmir’in ithalatı 12 milyar 928 milyon dolar olarak gerçekleşti. İzmir’in dış ticaret hacmi 36,7 milyar dolara ulaşırken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 184 olarak kayıtlara geçti.

Manisa, 2023 yılında 7 milyar 747 milyon dolarlık ihracat yapma başarısı gösterdi. 3,5 milyar dolarlık ithalatı olan Manisa’nın dış ticareti 11 milyar dolara ulaşırken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 221’e ulaştı. Denizli, 4 milyar 25 milyon dolarlık ihracat, 2 milyar 224 milyon dolarlık ithalat yaptı. Denizli’nin dış ticaret hacmi 6 milyar 250 milyon dolar oldu, her 100 dolarlık ithalatına karşılık 181 dolar ihracat yapma başarısı gösterdi.

Balıkesir, 2 milyar 284 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 725 milyon dolar oldu. Balıkesir’in dış ticaret hacmi 3 milyar doları aşarken, ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 305 oldu. Aydın 1 milyar 661 milyon dolarlık ihracat, 638 milyon dolarlık ithalat yaptı. Muğla 1 milyar 189 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırdı. İthalatı 465 milyon dolar olan Muğla’nın ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 256 oldu. 2023 yılında 150 milyon dolar ithalat yapan Kütahya’nın ihracatı 855 milyon dolar olarak kaydedildi. Afyonkarahisar 631 milyon dolar dövizi Türkiye’ye kazandırırken, ithalatı 107,5 milyon dolarda kaldı. Afyon’un ihracatının ithalatını karşılama oranı yüzde 590’a ulaştı ve Ege Bölgesi illeri arasında rekortmen oldu. Uşak 2023 yılında 431 milyon dolarlık ihracat yaparken, ithalatı 239 milyon dolar oldu.

“Ege Bölgesi’nin ihracatı 50 milyar doları aşabilir”

Dünya ekonomilerinde yaşanan resesyon ile Türkiye ekonomisindeki yüksek enflasyon ve düşük kur sarmalının yaşandığı 2023 yılında Ege Bölgesi’nden yapılan 42,6 milyar dolarlık ihracatı büyük başarı olarak tanımlayan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihracat için uygun bir iklim olması halinde Ege Bölgesi’nin ihracatının 50 milyar doları aşabileceğini dile getirdi.

2022 yılında Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın 44,5 milyar dolar olduğuna vurgu yapan Eskinazi, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ‘İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur’ değerlendirmesinde bulunuyor ancak emek-yoğun sektörlerimizde dünya genelindeki taleplere cevap veremez noktaya geldik. Ülkemizde en varlıklı yüzde 20’lik dilim gelirin yüzde 50’sini alır hale geldi. Orta direk kalmıyor, nüfusumuzun büyük bölümü hızla fakirleşiyor. Fakirleşmeyi durdurmak için ihracatçı sayımızı, ihracat tutarımızı ve ortalama ihraç fiyatımızı artırmamız gerekiyor. Türkiye Orta Vadeli Programda 2026 yılı sonunda 302,2 milyar dolar ihracat hedefliyor. Ege Bölgesi olarak bu hedefe 52 milyar dolarlık katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.