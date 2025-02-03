EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı: “Fiyat istikrarı için para politikası tek başına yeterli olmaz”

İZMİR / EKONOMİ

Enflasyonla mücadelenin ve büyüme hedeflerinin sürdürülebilir hale gelmesinin 2025’in ana gündem maddesi olacağına dikkat çeken Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Kaan Özhelvacı, fiyat istikrarını sağlamak için yalnızca para politikalarının yeterli olmadığını belirtti.

Sürdürülebilir büyüme ve yenilikçi çözümlerle değişime ayak uydurmanın gerekliliğine işaret eden Özhelvacı, EGİAD olarak, bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceklerini ve iş dünyasındaki dayanışma ve iş birliğinin güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

2024 yılında uygulanan konvansiyonel ekonomi politikalarının olumlu geri dönüşlerinin 2025 içinde görülmesini beklediğini dile getiren Özhelvacı, ülke risk primi ve cari açık gibi göstergelerdeki iyileşmelerin umut verici olduğunu söyledi. Özhelvacı: “Ancak enflasyonla mücadelenin ve büyüme hedeflerinin sürdürülebilir hale gelmesi 2025’in ana gündem maddesi olacak. Fiyat istikrarını sağlamak için yalnızca para politikaları yeterli değil; maliye politikalarının etkinliği ve yapısal reformların kararlılıkla uygulanması gerekiyor. Özellikle enerji ve tarım-gıda sektörlerinde yapılacak reformlar, enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi açısından kilit rol oynayacak” dedi.

Avrupa Birliği’nin 2026’da yürürlüğe girecek Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) 2025’i kritik bir hazırlık yılı haline getirdiğini belirten Özhelvacı, yeşil ve dijital dönüşümün artık bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu vurguladı. Türk sanayisinin, bu süreçte yapacağı yatırımlar sayesinde küresel rekabet gücünü artırabileceğini söyleyen Özhelvacı, 2025 yılında karşılaşılabilecek ekonomik risklere de dikkat çekerek “Enflasyon ve büyüme arasındaki hassas denge korunmalı. Cari açık artışı ve kur baskıları dikkatle izlenmeli. Düşük büyüme ve yavaşlayan iç talep nedeniyle istihdam yaratma kapasitesi artırılmalı” dedi.

Bu risklerin yönetimi için hukukun üstünlüğü, kurumsal bağımsızlık ve piyasa ekonomisi ilkeleriyle uyumlu politikaların uygulanmasının önemine de dikkat çeken Özhelvacı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele ve vergi adaleti konularında atılan adımların önemine de vurgu yaptı.