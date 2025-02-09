EGİAD ve ESİAD üçüz dönüşüm için yeni projeler üretecek

İZMİR / EKONOMİ

Ege Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) ile Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) arasında ortak girişimlerde bulunmak üzere 2008 yılında imzalanan işbirliği protokolü meyve vermeye devam ediyor. O dönemdeki protokolle birlikte iki dernek arasında başlayan işbirliği, EGİAD fahri üyelerinin zamanla ESİAD üyesi olması, ortak zirve ile projelerin hayata geçirilmesi "rekabet" yerine "işbirliği" anlayışının benimsenmesini sağladı. Toplantıda, iki kurum arasındaki güç birliğinin diğer sivil toplum kuruluşlarına da örnek olduğu vurgulanarak, sürdürülebilirlik alanında yeni projelerin geliştirileceği belirtildi. Dijital dönüşüm, yeşil dönüşüm ve toplumsal dönüşüm başlıklarında "üçüz dönüşüm" olarak adlandırılan faaliyetlerin, yeni projelerle taçlandırılacağı ifade edildi.

ESİAD Başkanı Sibel Zorlu, EGİAD ve ESİAD’ın başkan ve yönetimleriyle geçmişten gelen, yapıcı ilişkilerinin her geçen yıl üzerine yeni tuğlalar eklenerek daha da güçlendiğini belirterek, “İki STK Türkiye’ye örnek olacak bir proje yaratmışlar. Bizler de birlikte yaptığımız ortak toplantı ve zirvelerle bu birlikteliği güçlendirip, kuvvetlendirdik" dedi.

EGİAD Başkanı Kaan Özhelvacı ise, "Bölgemizin iki önemli iş dünyası STK'sı gönül ve güç birliği yaparak önemli işlere imza atıyor. EGİAD bir okul niteliğinde; buradan mezun olan üyelerimiz ESİAD'da yer alarak iş dünyasında öncü rol oynuyor. Hep birlikte, ortak akılla daha farklı projelere imza atmaya devam edeceğiz. EGİAD ve ESİAD arasındaki bu güçlü işbirliğinin, bölgesel ve ulusal düzeyde daha büyük projelerle devam etmesini hedefliyoruz. STK'lar arasında "rekabet" yerine "işbirliği" anlayışının artmasına önem veriyoruz" dedi.