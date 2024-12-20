EGİAD'ın aday yönetim kurulu yeni hedefleriyle yola çıktı

İREM CEYLİN DEMİRCAN / İZMİR

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD) 18. dönemini yönetmek için aday olan Kaan Özhelvacı ve ekibi aday tanıtım toplantısı gerçekleştirdi. 2024 yılının onlar için rekabet etmek için zor bir süreç olduğunu ifade eden Özhelvacı, 2025 yılının da zor bir sene olacağını belirtti.

Yakınlarda açıklanacak asgari ücret rakam yüzdesinin hem işveren hem de çalışanı mutlu etmeyeceğini söyleyen Özhelvacı, “Bir sene boyunca sabrettik, sabretmeye devam edeceğiz. Fedakarlık yapacağımız bir sene daha var. Mehmet Şimşek’in politikalarına önem veriyoruz, umudumuzu kaybetmiyoruz” dedi.

Tek liste ile seçime giriyor olmalarının asla bir rehavet yaratmadığını ifade eden Özhelvacı, “3 aydır sanki seçime giriyormuşuz gibi çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sene bizim için çok özel, çünkü derneğimizin 35. Yılı. Bu kapsamda üyelerimiz arası bağı kuvvetlendirmek için bir çalışma yapacağız. 66 tane hedeflediğimiz projemiz var. Ana amacımız ise ‘EGİAD bir liderlik okuludur’ felsefemizden hareketle başarılı genç girişimci ve liderler yetiştirmek ve bütün yeni üyelerimizin bu liderlik okulundan yararlanması” diye konuştu.

İş dünyası olarak bütün amaçlarının ihracat olduğunu belirten Özhelvacı, “Tek düşüncemiz nasıl ihracatı arttırırız, nasıl ülkeye döviz sokarız, nasıl katma değerli üretim yaparız. Bunu düşünüyoruz. Bu kapsamda Ege Bölgesi Sanayi Odası’na, İzmir Ticaret Odası’na, Ege İhracatçılar Birliği’ne gelen her heyet ile kendi üyelerimizi buluşturmak istiyoruz. Türkiye ihracatının büyük bir bölümünü Avrupa’ya yapıyor. Bu ciddi bir oran, bu yüzden hem Avrupa ile ilişkilerimizi güçlendirmeliyiz hem de rekabette onlardan daha önde adımlar atmalıyız” ifadelerini kullandı.

Yurtdışındaki fuar katılımlarını arttırmak istediklerini söyleyen Özhelvacı, “Hem 2025 hem de 2026 senesinde gitmeyi hedeflediğimiz 4 fuar var. Buradaki amacımız yurtdışına hep birlikte gitmek. Uluslararası ilişkilerimizi geliştirmek, derin teknolojileri, ülkemize neler çekebileceğimizi daha yakından incelemek ana hedeflerimiz. İzmir sanayimizde robot stratejimiz çok düşük. İzmir’in robot kullanım stratejisini nasıl artırırız bunlara çözüm bulmak istiyoruz” dedi.

Aday yönetim kurulunu ise M. Kaan Özhelvacı, Arda Yılmaz, İlker Erdiliballı, Mert Hacıraifoğlu, Yağmur Yarol, Açelya Baç, Burak Güngör, Cem Elmasoğlu, Elif Kaya, Hakan Barbak, Mustafa Güres, Rahmi Özışık, Yaman Duman, Alp Atay, Alp Çandarlı, Aslı Güven Şahin, Efe Saygılı, Hasan Güler, Hüseyin Kadıoğlu, Nail Özkardeş, Zehra Özlem Talak Kara, Rebia Rezzan Özduran, Remzi Uslu, Selen Günaydın, Simge Bilir Kurt, Yağız Sert oluşturuyor.