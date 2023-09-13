Eğitimin kalbi Bursa’da atacak

EKONOMİ/BURSA

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Eğitim Konseyi, yeni dönem yol haritalarını oluşturmak üzere Bursa Business School’da “Eğitim Konseyi Strateji Arama Çalıştayı” gerçekleştirdi. Uludağ’daki iki günlük çalıştayda dört ayrı oturum ile yeni döneme ilişkin yol haritaları belirlendi. Oturumlarda ‘Bursa’nın Eğitimde Marka Şehir Hedefi’, ‘Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi’, ‘Okul-Sektör İşbirliği’ ve ‘Eğitimde Kariyer Planlaması’ projeleri ele alındı. BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada eğitimin teknolojik ilerlemenin ve yenilikçiliğin anahtarı olduğunu söyledi.

BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl ise “Beyin fırtınası yaptığımız çalıştayda, eğitim sektörünün değerli isimlerinden oluşan konsey üyelerimiz fikirlerini paylaştı. En kısa zamanda geniş katılımlı bir ‘Ulusal Eğitim Zirvesi’ yapmayı kararlaştırdık. Sorunları çok iyi biliyoruz ve çözüm de bizim elimizde. Eğitim kurumlarımızın sorunları çözüldüğünde eğitimin kalitesinin daha da artacağına ve bu toplantıların eğitim sektöründe yeni bir ufuk açacağına inanıyorum” diye konuştu.