EİB Moda Tasarım Yarışması’nı Sercan İzci kazandı

İZMİR / EKONOMİ

Türk moda endüstrisine genç, vizyoner, başarılı tasarımcılar kazandırmak amacıyla Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) tarafından bu yıl 19. kez düzenlenen, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Moda Tasarım Yarışması’nın birincisi Asıl Sahip isimli koleksiyonuyla Sercan İzci oldu.

Yarışmada ikinciliği Arta Kalan koleksiyonuyla Enes Yolcu, üçüncülüğü ise; The Loop koleksiyonuyla Buse Derin Soylu elde etti.

“Küresel Göçebe” temasıyla gerçekleşen yarışmanın final defilesi ve ödül töreni, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi. 10 finalist moda tasarımcısı Nazlı Terzioğlu'nun mentorluğunda ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'nün katkılarıyla, Rönesans Ajans kareografisinde jürinin karşısına çıktı.

Tasarım gücümüz küresel rekabette bize avantaj sağlıyor

Türk hazır giyim ve tekstil sektörlerinin, 2024’te 27 milyar 416 milyon dolarlık ihracat yaptığını dillendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve EHKİB Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye’nin en yüksek katma değerli sektörlerinden biri olduklarını, tasarım yarışmasıyla hedeflerinin, katma değeri daha da yukarılara taşımak olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin tasarım alanında her yıl daha ileriye gittiğini anlatan Sertbaş, “Tasarım sadece estetik bir değer yaratmak değildir; aynı zamanda kültürel mirasımızı geleceğe taşımanın ve yenilikçi düşüncelerimizi dünyaya anlatmanın en etkili yollarından biridir. Uluslararası alanda iş yapmak, tasarım literatürünü takip edebilmek, yenilikleri yakalayabilmek ve en önemlisi Ticaret Bakanlığı’nın sunduğu 1 yıllık burs ile yurt dışındaki tasarım okullarında eğitim fırsatından faydalanabilmek için İngilizceye hâkim olmanız şart” dedi.

Hazar: “Genç tasarımcılara bir gelecek sunuyoruz”

Yarının moda dünyasını şekillendirecek genç yeteneklerle buluşmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden EİB Moda Tasarım Yarışması Komite Başkanı Tuğba Hazar ise, 2004 yılından bu yana, genç tasarımcılara yalnızca bir sahne değil, bir gelecek sunduklarının altını çizdi.