Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri İzmir Adliyesi’nde uygulamalı dersler görecek

İZMİR / EKONOMİ

İzmir’de 3 kurum hukuk eğitimi için güç birliği yaptı. İzmir Ticaret Odası’nın koordinasyonuyla İzmir Adliyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı. Hukuk eğitimine yeni bir bakış açısı kazandıracak protokol ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki öğrenciler, İzmir Adliyesi’nde uygulamalı dersler görecek, davaları yerinde inceleme imkanı bulacak. İki kurum ayrıca, Adliye bünyesindeki hakim ve savcıların, İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde burslu olarak yüksek lisans ve doktora yapmalarına imkan sağlamak üzere çalışmalar yürütecek.

İzmir Adliyesi ve İzmir Ekonomi Üniversitesi İş Birliği Protokolü, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özgener ile İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu tarafından İzmir Ticaret Odası’nda imzalandı.

İmzalanan protokolün, Hukuk Fakültesi öğrencilerinin kariyerlerine önemli bir katkı sağlayacağını ifade eden İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Mahmut Özgener, “İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi bünyesinde açılmış olan Aile Mahkemeleri, İklim, Yargı Etiği ve Cinsel Şiddetle Mücadele Hukuk Klinikleri derslerinin İzmir Adliyesi ve İzmir Barosu ile işbirliği içerisinde yürütülmesi ve yeni klinik derslerinin açılarak projemizin kapsamının da genişlemesini amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz bu eğitimleri esnasında gerçek vekillerin gerçek problemleriyle, bir öğretim üyesinin denetimi ve desteğiyle karşılaşacak. Sadece Fakülte sıralarında değil, Adliye koridorlarında da dersler görecekler. Sadece öğretim üyeleriyle değil, yargı mensuplarıyla da bir araya gelecek, gerçek dava ve dosyalarla çalışma fırsatına kavuşarak mezuniyetlerinden sonraki iş koşullarına daha deneyimli ve donanımlı olarak başlayacaklar. Ayrıca, Adliye bünyesindeki hakim ve savcıların, Üniversitemizde burslu olarak yüksek lisans ve doktora yapmalarına da imkan sağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.