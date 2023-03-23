Elektrikli araç sektöründeki insan kaynağı ihtiyacına ortak çözüm

Geliştirdiği mesleki eğitim teknolojileri ile nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine imkân sağlayan Sanlab, elektrikli ve hibrit araçlar konusunda teknik eğitimler veren E-Autotrek ile yaptığı işbirliği ile sektörün ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyor. Sanlab ve E-autotrek işbirliği ile düzenlenen Level-1 Elektrikli ve Hibrit Araçlar Teknik, Güvenlik ve Hazırlık Eğitimi, 20-21 Mart 2023 tarihlerinde Sanlab Kartal Kampüsü’nde gerçekleştirildi. Elektrikli ve hibrit araçlar ile ilgili birçok teknik ve güvenlik konularının simülatör vasıtasıyla işlendiği bu 2 güne, sektör paydaşları ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler katılım sağladı. Katılımcılar elektrikli ve hibrit araçların yapısı, bileşenleri, çalışma ve bakım prensipleri hakkında temel bilgilere sahip olurken elektrikli araç bakım simülatörü sayesinde gerçeğe yakın bir deneyim yaşadı. Eğitim sonunda yapılacak sınavdan geçer not alan katılımcılar hem bir sonraki Level-2 eğitimine katılmaya hem de İngiliz Calex sertifikasını almaya hak kazandı.

Elektrikli ve hibrit araçlar alanındaki eğitimlere yeni bir boyut kazandırıyoruz

Söz konusu eğitimlerde Sanlab tarafından geliştirilen Elektrikli Araç Bakım Simülatörü’nün kullanılacağını belirten Sanlab Kurucu Ortağı Salih Kükrek, “Elektrikli Araç Bakım Simülatörü ile elektrikli ve hibrit araçlar alanında verilen eğitimlere yeni bir boyut kazandırıyoruz. Gençleri ve yetişkinleri otomotiv satış sonrası servislerinde yaşanacak dönüşüme hazırlıyoruz. Kullanıcıya sanal bakım atölyesinde gerçekçi bir mesleki öğrenme deneyimi sunarken yüksek gerilimde güvenli çalışma ortamı sağlıyoruz. Kapsamlı bir eğitim ve senaryo içeriğine sahip teknolojimiz ile öğrenme süreçlerini garanti altına alıyoruz” dedi.

Simülatörler ile risksiz ve planlanmış eğitim

E-autotrek Kurucu Ortakları Hasan Cem Çıtak ve Armağan Arabul, “Elektrikli ve hibrit araçlar konusunda sektörün önde gelen birçok firmasına İngiliz Calex ortaklığında eğitimlerimizi uygulamıştık ancak Elektrikli Araç Simülatörü halihazırdaki bu eğitimlerimizin uygulama yönüne güç katacak ve yeni bir boyut kazandıracak. Sanlab ile yaptığımız işbirliğinde, tüm sektör paydaşlarını elektrifikasyon dönüşümüne hazırlarken tüm öğrenme süreçlerini 'güvenlik' odağıyla işliyoruz. Elektrikli Araç Simülatörü yardımı ile gerçekçi, risksiz ve uçtan uca mükemmel planlanmış bir eğitim sunmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandılar.