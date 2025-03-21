Elektroteks, sektörde robotik dönüşüme öncülük ediyor

ESRA ÖZARFAT

BURSA - Yatak ve sünger üretimi alanında tam otomasyonlu endüstri 4.0 fabrikalar kuran, yatak üretim makine ve hatlarında dünyanın en büyük üreticisi, sünger üretim hatlarında ise dünyada ilklerin arasında yer alan Elektroteks, hayata geçirdiği teknolojik inovasyonlarla sektöre yön veren bir marka haline geldi. Bursa’da 1990 yılında elektrik-elektronik servis hizmetleri sunmak amacıyla kurulan Elektroteks, bugün Kayapa OSB ve Görükle Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikalarında ürettiği makinelerle yaklaşık 140 ülkeye ihracat yapan bir firma.

Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, firmanın robotik sistemleri yatak üretim süreçlerine entegre etmesiyle, kaliteden ödün vermeyen üretim anlayışlarının kendilerini rakiplerinden bir adım öne taşıdığını ifade etti. “Dünyanın en kaliteli ham maddelerini kullanarak üretim yapıyoruz. Ar-Ge bizim için vazgeçilmez bir unsur. 60 kişilik ekibimizle her ay 7-8 yeni proje geliştiriyoruz” diyen Güler, yatak üretiminde kullanılan sünger ve kumaş gibi esnek malzemelerin robot teknolojilerine tam uyum sağlayamadığını, ancak bu konuda yıllardır çalışmalar yürüttüklerini, hedeflerinin dünya genelinde karanlık fabrikalar kurarak yatak üretiminde tam otomasyonu sağlamak olduğunu vurguladı.

Özel makine üretimi yapıyor

Müşteri odaklı üretim anlayışını benimsediklerini aktaran Güler, “Müşterilerimizin hayallerini gerçeğe dönüştürüyoruz. Onların talepleri doğrultusunda özel makineler geliştiriyoruz” şeklinde konuştu. Güler, “Bursa’daki tesislerimizde 350’nin üzerinde uzman kadromuzla üretimlerimize devam ediyoruz. Ayrıca dünya genelinde farklı bölgelerde bulunan işletmelerimizle küresel çapta hizmet sunmaktayız. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Virginia eyaletindeki tesisimizle Amerika’ya, Bulgaristan’daki işletmemizle Avrupa’ya ve Hindistan’daki tesisimizle o bölgeye yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Alman Mammut markası ile gücüne güç kattı

Elektroteks, geçen yıl Almanya'da kurulu, 152 yıllık geçmişe sahip ve sektörde dünyanın en kaliteli kapitone makinelerinin üreticisi olarak bilinen Mammut firmasını satın aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, Mammut firmasını satın alarak global pazardaki konumlarını güçlendirdiklerini, markanın sanayi dikiş makinesi üretiminde (kapitone) sektörün en köklü firmalarından biri olarak bilindiğini vurguladı. Yatak üretiminde kullanılan makine çeşitlerinin yüzde 80'ini ürettiklerini kaydeden Güler, “Makine çeşidimizi tamamlamak ve gücümüze güç katmak için kendini yıllardır ispatlamış markalardan birini satın alma kararı aldık. Yaklaşık 2 yıldır görüştüğümüz Mammut markasının yüzde 100 hissesini satın aldık. Katıldığımız ilk fuarda firmanın satış gücünü çok hızla arttırarak, kar marjlarından feragat edip daha ulaşılabilir hale getirerek neredeyse geçmiş dönemlerde yıllık sattığı makine adetlerini 2-3 günde sattık” dedi. Kriz dönemlerinde özellikle yurt dışında önemli yatırım fırsatlarının doğduğunun altını çizen Osman Güler, “Mammut gibi bir markayı Türkiye'ye katmak, onur verici. Ekonomimize ciddi katkılar sağlayacak” diye konuştu.