ELTAŞ, son 5 yılda yenilenebilir enerji için 5 bin transformatör üretti

İZMİR / EKONOMİ

Ürettiği transformatörleri 100’den fazla ülkeye ihraç eden ELTAŞ, son 5 yılda büyük bölümü güneş enerjisi santralleri için olmak üzere yenilenebilir enerji sektörü için 5 binden fazla transformatör imalatı gerçekleştirdi.

Yenilenebilir enerji yatırımlarının en kritik ürününün transformatörler olduğunu dile getiren ELTAŞ Transformatör San. ve Tic. A.Ş. CEO’su Bilge Güre, “Önümüzdeki 3-5 sene boyunca transformatörde dünya arzının talebi karşılayamayacağı tahmin ediliyor. Biz de dahil olmak üzere pazarda kapasite artışı yatırımları artarak devam edecek. Bizim özellikle son 5 yılda yenilenebilir enerji alanı için ürettiğimiz transformatörlerimizin sayısı 5 bini aştı. Bu ciddi bir miktar. Avustralya’dan Şili’ye, Houston’dan Curaçao’ya kadar özellikle güneş enerjisi (GES) yatırımcılarının tercih ettiği bir markayız. Başlıca müşterilerimiz SMA, Power Electronics, Berkshire gibi yatırımcı firmalar” diye konuştu.

İzmir’de Aliağa OSB’de 85 bin m2’lik bir alanda üretim yaptıklarını ifade eden Güre, “Ürün portföyümüzde, 420 kV üst gerilimine haiz 250 MVA güce kadar yüksek gerilim güç transformatörlerini, yağlı tip dağıtım ve orta güç transformatörlerini, 36 kV üst gerilimde 25 MVA güce kadar dökme reçineli kuru tip transformatörleri, reaktör (konvertör) ve özel transformatörleri bulunuyor. Avrupa’nın en modern tesislerinden birine sahibiz. Ürünlerimiz 100’den fazla ülkede hizmet veriyor. Geçen yıl ihracatımız 100 milyon doları aştı. En büyük 5 pazarımızı Hollanda, Almanya, ABD, İspanya ve İngiltere oluşturuyor” dedi.

Geçen yılı oldukça yoğun geçirdiklerine dikkat çeken Güre şunları söyledi: “Toplamda 10 bin MVA güçte transformatör ürettik. Bu yıl hedefimiz bir yandan sanayi 4.0 çalışmalarını hızlandırarak dijitalleşme sürecimizi tamamlamak, bir yandan da imalata yönelik yatırımlarla kapasitemizi 14 bin MVA’ya çıkarmak. Ayrıca yine Aliağa OSB’de mevcut tesislerimize oldukça yakın konumdaki 20 bin m²‘lik bir alanda kazan imalatı fabrikası yatırımına başladık. Dijital (akıllı) fabrika olarak tasarladığımız bu tesis yıl sonunda üretime geçecek.”

Amerika ve Hollanda’da şirketlerimiz var

Üretim üsleri Türkiye olmakla birlikte Avrupa ve Amerika’daki projelerini yakından takip etmek ve saha servis taleplerine hızlı ve zamanında cevap verebilmek için Amerika’da ve Hollanda’da şirketlerinin bulunduğuna dikkat çeken Güre, “Bu yıl ciromuzun 200 milyon doları aşacağını tahmin ediyoruz. Bu yılın satışları neredeyse kapanmak üzere ve bunlar içinde ihracatın oranı % 85 dolayında. Türkiye’de yenilenebilir enerji yatırımları arttıkça ülkemize ayıracağımız pay artacak” diye konuştu.

Dünyada enerji ihtiyacının her yıl yaklaşık % 7-8 oranında arttığını hatırlatan Bilge Güre, “Buna karşılık bu ihtiyacın önemli bir kısmını karşılayan fosil-yakıt rezervi azalıyor ve dünyayı kirletiyor. Çözüm için alternatif enerji kaynaklarına yönelmek gerekiyor. Yenilenebilir enerji de bu kaynakların başında geliyor. Özellikle ülkemiz güneş ve rüzgâr temelli enerji üretimi açısından oldukça zengin. Birkaç senedir özellikle Amerika, İspanya, Almanya’nın yenilenebilir enerji yatırımcıları güneş çiftliklerine, rüzgar santrallerine ve enerji depolama çözümlerine ciddi yatırımlar yapıyorlar. Türkiye’de de yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanmasını bekliyoruz” görüşünü ifade etti.

Transformatörler enerji için olmazsa olmaz

Transformatörlerin yenilenebilir ya da değil, tüm enerji sektörü için olmazsa olmaz konumda olduğunu belirten Güre, “ELTAŞ olarak bizim amacımız sürdürülebilir bir dünyaya hizmet etmek. Bu sebeple kapasitemizin neredeyse tamamını yenilenebilir enerjinin iletimi ve dağıtımı için kullanıyoruz. Bu tip transformatörler yenilenebilir enerji yatırımcısının talep ve ihtiyaçlarına göre tasarlanır. İyi bir mühendislik kadrosuna sahibiz. Yenilenebilir enerji sektörünün ihtiyaçlarına uygun olarak transformatörleri kapasitesi yüksek, optimum boyutlarda, izolasyon ömrü yükseltilmiş, yangın riski düşük, ani yüklemelere izin verecek şekilde tasarlıyoruz. Hidroelektrik, rüzgar, güneşten üretilen enerjinin iletimi ve dağıtımı için üretilen yeni nesil transformatörlerimiz düşük kayıplı, istendiğinde bitkisel yağlı ve yüksek verimli ürünler. Böylece karbon net sıfır hedeflerine de katkı sağlayarak sürdürülebilir bir yeşil dünyaya uyumlu ürünler üretiyoruz” dedi.