Ersoy: Çanakkale Zaferi, adını tarihe altın harflerle yazdıran zaferin adıdır

Esra Sultan AZİZOĞLU

esrasultan.azizoglu@nbe.com.tr



ÇANAKKALE - Cumhuriyetimizin ilanının 100’ncü yılını yaşadığımız bu yıl büyük kahramanlık destanı olan Çanakkale Zaferi’nin 108’nci yılını kutlamanın onurunu yaşadıklarını dile getiren Ersoy; ‘‘Bugün, tarihte eşine az rastlanan en büyük kahramanlık destanlarından biri olan ve savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi’nin 108. yılını kutlamanın onurunu yaşamaktayız. Çanakkale’de bağımsızlık uğruna verilen bu cesur, fedakâr direniş modern bir ülkenin kurulmasına giden yolu açtı. Tarihin yeniden yazıldığı topraklarda olmaktan gurur duyuyoruz. Bu zafer aynı zamanda, milletimizin kahramanlığı, azmi, iradesi, cesareti ve vatan sevgisinin yanı sıra, savaş meydanında bile düşmanından esirgemediği merhamet ve şefkatini de tüm insanlığa örnek olacak şekilde ortaya koymuştur. Bizlere bu büyük zaferin gururunu armağan eden, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, büyük Türk ordusunun kahraman mensuplarını, onu her şeyiyle destekleyen aziz Türk Milletini ve vatanları uğruna hayatlarını feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şâd olsun’’ dedi.