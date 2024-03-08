ESİAD, oluşturduğu Kadın Platformu ile istihdamı artıran projeler geliştirmeyi hedefliyor

ESKİŞEHİR

Eskişehir Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİAD) Başkanı Kenan IŞIK, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile yaptığı açıklamada Kadın Platformu oluşturdukları bilgisini paylaştı.

ESİAD yönetim organlarında görev alan ve üye olan kadın üyeler başta olmak üzere Eskişehir’de faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlardan talep edilecek destekler ve koordinasyon noktaları ile aktif ve etkin bir platform oluşturmayı hedefledikleri belirten Kenan Işık, “Kadınların istihdamını artırmaya yönelik yenilikçi ve sürdürülebilir projeler geliştirmeyi planlıyoruz. Oluşturduğumuz bu platform kadınların iş dünyasında daha fazla temsil edilmesini sağlamak ve onların liderlik yeteneklerini geliştirmek için çalışacaktır. Amacımız, toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda teşvik ederek, hem ekonomik büyümeyi, hem toplumsal gelişimi, hem de sosyal adaleti desteklemektir” diye konuştu.

Eskişehir’in bu konuda gayret gösteren ve çalışan tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte hareket ederek ortak projeler geliştirmeyi planladıklarını aktaran Işık, “Unutmayalım ki geleceğimizin teminatı gençler, bu teminatın en temel dayanağı da annelik makamı ile kadınlarımızdır. Güçlü, eğitimli, huzurlu, çalışan, üreten, topluma ve sosyal hayata değer katan kadınlarımız arttıkça ülkemizin refah seviyesi de şüphesiz ki artacaktır.” ifadelerini kullandı.