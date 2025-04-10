Eskişehir, ileri teknoloji girişimleri için cazibe merkezi haline gelecek

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ), 2023 yılında kurduğu Teknoloji Transfer Ofisi (ESTÜ TTO) aracılığıyla hem Türkiye’nin hem de Eskişehir bölgesinin bilgi temelli kalkınmasına katkı sunuyor. Bilgi üretimini destekleyen ve bu bilginin toplumla, sanayiyle ve girişimcilikle buluşmasını sağlayan yapılarıyla Türkiye’nin yüksek katma değerli üretim hedeflerine doğrudan hizmet ettiklerini belirten ESTÜ TTO Yöneticisi Öğr. Gör. Dr. Orkun Başkan, “Temel faaliyet alanlarımız, araştırmacılara sağlanan proje desteğinden sanayiyle kurulan Ar-Ge iş birliklerine, fikri mülkiyetin ticarileştirilmesinden girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. ESTÜ’nün güçlü akademik kadrosu ve araştırma altyapısı, bu süreçlerin başarısında kritik bir rol oynuyor. 2024 yılı itibarıyla kabul edilen 24 ulusal projemizden 9’unun TÜBİTAK 1001 desteği almış olması, üniversitenin araştırma odaklı başarısını ortaya koyuyor. Ayrıca uluslararası düzeyde de SESAR programında Türkiye’ye ilk koordinatörlük unvanını kazandıran ATMACA Projesi gibi örnekler de ESTÜ’nün uluslararası bilimsel itibarını güçlendiriyor” diye konuştu.

Geliştirilen teknolojiler Avrupa’da tescillendi

Sanayi iş birlikleri kapsamında özellikle havacılık, bilişim, savunma ve operasyonel teknolojiler gibi alanlarda öncü projelere imza attıklarını söyleyen Başkan, “Bu çerçevede ülkemizin önde gelen savunma sanayi ve Ar-Ge merkezleri ile yürütülen yenilikçi projeler, Haier-Europe, Hisarlar Makine gibi firmalarla geliştirilen iş birlikleri önemli. 2024 yılında başlatılan 25 Üniversite Sanayi İşbirliği projesi, üniversite-sanayi arasında sürdürülebilir ortaklıkların mümkün olduğunu gösteriyor” dedi. Fikri mülkiyet alanında yapılan yatırımların da dikkat çekici olduğunu vurgulayan Orkun Başkan, sözlerine şöyle devam etti: “ 17 AB ülkesinde aynı anda tescil edilen cam köpük teknolojisi ve elektrikli araçlar için geliştirilen şarj sistemi teknolojilerinin EVBee firmasına devri, üniversitede geliştirilen teknolojilerin küresel pazarlarda yer bulabileceğinin somut göstergeleri olarak öne çıkıyor.”

Bölgenin ihtiyaçlarına göre şekillenen ve sektörler arası iş birliklerini gözeten bir girişimcilik altyapısı kurduklarını açıklayan Orkun Başkan, özellikle derin teknoloji (deep tech), sürdürülebilirlik ve mobilite gibi geleceğin ekonomik alanlarında uzmanlaşan girişimcilerin desteklenmesinin, Eskişehir’i Türkiye’nin yenilik merkezlerinden biri haline getirme vizyonunun temel taşlarından biri olduğuna dikkat çekti. Eskişehir’i yüksek teknoloji tabanlı girişimlerin çekim merkezi haline getirmeyi, fikri haklara dayalı ekonomik modelleri güçlendirmeyi ve yerli sanayinin uluslararası rekabet gücünü artırmayı hedeflediklerinin altını çizen Başkan, “Türkiye’nin kalkınmasında üniversitelerin kilit rolüne inanan ESTÜ, bilgi ekonomisinin inşasında aktif ve dönüştürücü bir aktör olmayı sürdürecek. Önümüzdeki dönemde ulusal ve uluslararası yatırımcılarla iş birliklerini artırmak, yeni nesil hızlandırıcı programlar geliştirmek ve girişimcilik ekosistemine daha fazla girişim kazandırmak temel hedeflerimiz arasında yer alıyor” ifadelerini kullandı.