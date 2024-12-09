Eskişehir OSB Başkanı Küpeli: “Yapay zekâ küresel dengeleri değiştirecek”

ABDULLAH SÖNMEZ / ESKİŞEHİR

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi (ETGB) Yönetici Şirketi Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Zirvesi ve Girişimci Ödül Töreni’nde söz alan Eskişehir OSB Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Küpeli, yüksek katma değerli üretim, teknolojik dönüşüm ve genç yeteneklerin desteklenmesi konularında önemli açıklamalarda bulundu. Özellikle yazılım ile teknolojik ve yeni nesil ürünlerin geliştirilmesinin önemine dikkat çeken Küpeli, zirvenin Eskişehir’in yüksek girişimcilik potansiyelini canlandırmayı ve genç yetenekleri teşvik etmeyi amaçladığını belirtti.

KOBİ tanımı bir an önce güncellenmeli

OSB yönetimi olarak, göreve geldikleri günden bu yana yüksek katma değerli üretimi artırmaya ve yeni yatırımları çekmeye odaklandıklarını vurgulayan Küpeli, ATAP ile birlikte, girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için yeni ve etkin adımlar attıklarının altını çizdi. Son yıllarda dünyada çok büyük bir dönüşüm ve değişim yaşandığını aktaran Küpeli, “Artık birçok sektörde yapılamayanı farklı yapmak, yeni çözümler üretmek ve yeni teknolojileri kullanarak daha ucuza mal etmemiz gerekiyor. Aksi halde silinip gitmeye mahkum olacağız. Bu yüzden yeni girişimlerin artması ülkemizin ekonomik ve rekabet gücünün korunması bakımından büyük önem taşıyor. Ayrıca katma değerli ileri teknolojileri ve yeni girişimleri stratejik konumda ele almalıyız. Bununla birlikte KOBİ tanımının da bir an evvel güncellenmesi gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

Yapay zekânın küresel dengeleri hızla değiştirmeye başladığını belirten Küpeli, “Yapay zekâ sayesinde satış ve pazarlama, müşteri organizasyonları ve yazılım geliştirme gibi işlemlerde performansın artacağı ve bu süreçte bankacılıktan sağlığa, sanayiden lojistiğe birçok sektörde trilyonlarca dolarlık ekonomik değerin ortaya çıkacağı ön görülmektedir. Bu kapsamda teknoloji içeriği yüksek, verimli ürünler üreten ülkeler ve girişimlerin orta ve uzun vadede daha yüksek büyüme oranlarına ulaşacağını göreceğiz. İşte bu değişimi ve treni mutlaka her açıdan yakalamamız çok büyük bir önem taşıyor” dedi.

“Herkes üniversite okumak zorunda değil”

Eğitim sisteminde ilkokuldan üniversite son sınıfa kadar yeni bir yapılanmaya ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Küpeli, “Daha üretken, inovatif ve iş yapan insan yetiştirmemiz gerekiyor. Farklı eğitim modelleriyle herkesin üniversite okuması yerine, kişilerin yeteneklerini ortaya çıkartacak kısa eğitim modelleriyle eğitim vermeliyiz. Gençlerimizin yurt dışına gitmesinin önüne geçmemiz için hepimizin ciddi gayretler ve formüller üretmesi de gerekir. Bugün düzenlediğimiz bu zirve ve ödül töreniyle gençlerimizi bu yolda teşvik ve motive etmeyi amaçlıyoruz” açıklamasında bulundu.

Doluluk oranı yüzde 99’a ulaştı

Zirvede söz alarak ETGB’nin son yıllarda gösterdiği büyümeye dikkat çeken ATAP Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç ise, 2017 yılından bu yana elde edilen başarılara ilişkin önemli veriler paylaştı. 2017’de bölgede faaliyet gösteren firma sayısı 101 iken, bugün 155’e yükseldiğini belirten Saraç, “Aynı dönemde ciromuz 90 milyon TL idi. Yılsonu itibarıyla bu rakamın 1,2 milyar TL’ye ulaşacağını öngörüyoruz. 101 bin dolar olan ihracatımız ise 7 milyon dolara çıkacak. Bu sayılara paralel olarak çalışan sayımız ise 482’de 1232’ye yükselmiş vaziyette” diye konuştu. Bölgedeki doluluk oranının yüzde 99’a ulaştığını açıklayan Saraç, Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde inşaatına başlanan 2 bin metrekarelik alana sahip yeni teknopark binasını Mart 2025’te hizmete açmayı planladıklarını belirterek, yaklaşık 500 Ar-Ge personeline ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Eskişehir Yaratıcı Endüstriler Platformu kuruldu

ATAP olarak firmalara rehberlik etmeye, kaynaklara erişimini kolaylaştırmaya, projelerinin ulusal ve uluslararası arenada yankı bulmasını sağlamaya kararlı olduklarını belirten ATAP Genel Müdürü Sedat Telçeken, Eskişehir’i yalnızca bir teknoloji üssü değil, aynı zamanda iş birliği ve ortak akıl merkezi olarak konumlandırmak istediklerini söyledi. Telçeken, “ATAP bünyesinde yaratıcı endüstriyel alanında faaliyet gösteren firmalarla birlikte Eskişehir Yaratıcı Endüstriler Platformu’nu kurduk. Bu platform kapsamında 2025’te gerçekleştireceğimiz projelerle kamu, sanayi ve özel sektör kuruluşlarını bir araya getirerek şehrimizin ve ülkemizin geleceğine katkı sunmayı hedefliyoruz” diye konuştu.