Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi başarı sıralamasında çıta yükseltti

ESKİŞEHİR

ATAP A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Metin Saraç, bu başarıya büyük katkı sağlayan başta çalışanlara, her zaman ve her konuda büyük destek veren Eskişehir OSB Başkanı Nadir Küpeli ve yönetimine, ATAP yönetim kurulu üyelerine, ETGB’de yer alan firmalara teşekkürlerini sunarak, "Bu kıymetli başarıda en büyük pay, bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımız ve profesyonel yönetim kadromuzun olduğunu belirtmek istiyorum. ETGB olarak, bu gelişmeyi sadece bir sıralama yükselmesi olarak değil, Eskişehir’in teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya koyan önemli bir gelişme olarak görüyoruz. Eskişehir’in inovasyon ekosisteminin gelişimine katkıda bulunan her bir firmamıza ve çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

ETGB olarak hedeflerinin her geçen yıl daha da büyüdüğünü belirten Saraç, "Bu başarının bize sağladığı motivasyonla, Eskişehir’i Türkiye’nin teknoloji merkezlerinden biri yapma hedefimize bir adım daha yaklaştık. Ülkemizin teknoloji geliştirme alanındaki dinamikleri göz önünde bulundurulduğunda, gelecek yıllarda daha yüksek sıralara yerleşmek için altyapı çalışmalarımızı ve Ar-Ge desteklerimizi arttırıyoruz. İlerleyen yıllarda hedefimiz bu listede önce ilk 10’a çıkmak ardından da ilk 5 içinde yer almak. En önemli hedefimiz ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bu listesinde ilerleyen yıllarda ETGB’nin birinci sırada yer almasını sağlamak. Bu hedeflere emin adımlarla ulaşmak için büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Eskişehir, inovasyon ekosisteminin en önemli aktörlerinden biri olma yolunda hızla ilerlerken, sanayi ile üniversite iş birliğini daha da güçlendireceğiz. Bu hedef doğrultusunda, geleceğin teknolojilerini şekillendiren projelere ev sahipliği yapmaya, bölgemize yeni değer üreten firmaları kazandırmaya ve genç girişimcileri desteklemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin başarısının, Eskişehir’in teknoloji alanındaki potansiyeline duyulan inancı pekiştirmesi ve tüm paydaşlar için bir motivasyon kaynağı olacağını aktaran Saraç, ETGB’nin Eskişehir’in teknolojik gelişimini desteklemek amacıyla stratejik adımlar atmaya ve bölgenin rekabet gücünü artırmaya yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğini vurguladı.