Eskişehirli girişimciler, gençlerle deneyimlerini paylaştı

ESKİŞEHİR

Moderatörlüğünü Oğuzhan Sinan Yıldırım'ın yaptığı "Bir Termos Bir Sandalye" adlı etkinlikte TOBB Eskişehir Genç Girişimciler Kurulu ve Eskişehir Ticaret Odası Meclis üyeleri Atakan Bakılan ve Eray Gönenli, girişimcilik ve start-up kavramının anlamını, Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini ve gençlerin girişimcilik yolculuğunda dikkat etmesi gereken noktaları anlattı.

Bakılan, girişimciliğin bir fikirden başlayıp, bu fikri hayata geçirerek, topluma fayda sağlayan bir iş modeli haline getirme süreci olduğunu söyledi. Gönenli ise start-up'ların, yenilikçi bir ürün veya hizmet sunarak, hızlı büyüme potansiyeline sahip girişimler olduğunu belirtti.

Gençlere, girişimci olmak için gerekli olan motivasyon, yaratıcılık, risk alma ve problem çözme becerileri gibi konularda tavsiyelerde bulunuldu. Ayrıca, gençlerin girişimcilik ekosistemindeki fırsatlardan nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgi verildi. Etkinliğe katılan gençler, konuşmacılara sorular sorarak, girişimcilik yolculuğundaki deneyimlerini öğrenme fırsatı yakaladı. Gençler, etkinlikten çok keyif aldıklarını ve girişimcilik hakkında önemli bilgiler edindiklerini söyledi.

Eray Gönenli, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Eskişehir Ticaret Odası meclis üyeleri olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezi'nin "Bir Termos Bir Sandalye" etkinliğine konuşmacı olarak katıldık. Oğuzhan Sinan Yıldırım moderatörlüğünde çok keyifli bir sohbet oldu. Organizasyonda emeği geçen ve katılan herkese çok teşekkür ederiz" dedi. Gönenli, etkinliğin gençlerin girişimcilik ekosistemine ilgisini artırması ve onların girişimcilik yolculuğundaki desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.