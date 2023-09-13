Tarımsal üretim sürecinde dijitalleşme çağrısı

Eray ŞEN/ADANA

Günümüz tarımında dijitalleşme ve sürdürülebilirliğin öne çıktığını belirten Yüreğir İlçesi Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, ”Çiftçi üretimde her işini elektronik ortamda yapabilmeli, cep telefonu ile sulama sistemini çalıştırabilmeli” dedi.

Ülkenin ve dünyanın gelecekteki gıda ihtiyacı dikkate alınarak tarımsal planlama yapılmasını isteyen Doğan, “Artık ‘ürün para etti ya da etmedi’ şeklindeki bakış açımızı değiştirmeliyiz. Tarımsal üretimde yaygın bir şekilde otomasyona geçmeli, teknolojiyi tam olarak kullanmalıyız” diye konuştu. Tarımda yaşanan mevsimlik işçi sıkıntısına dikkat çeken Doğan, “Üretimde hastalık ve zararlılara karşı kimyasal ya da diğer yöntemlerle çözümler bulabiliyoruz ancak işçi gücüne alternatifimiz yok ve buna duyulan ihtiyacı azaltmamız gerekiyor. Bunun yolu teknolojiyi kullanmaktan geçiyor. Otomasyona geçmediğimiz sürece ne İsrail ne Hollanda ile rekabet edebiliriz” ifadesini kullandı.

“Kapalı basınçlı sulama sistemine geçmeliyiz”

Yapısal sorunlara da değinen Doğan, Çukurova’da kapalı basınçlı sulama sistemine acil bir şekilde geçilmesi gerektiğini bildirdi. Açık kanal sulama yöntemi ile enerji ve su kaybı yaşandığını anlatan Doğan, şunları söyledi:

“Adana’nın 25 kilometre kuzeyinde, yaklaşık 65 metre yükseklikte Çatalan Barajı var. Buradan ovaya kapalı basınçlı sulama sistemi ile su verilirse, kış mevsiminde bile vanamı açtığımda yağmurlu ya da damlama sulama sistemimi hiç para harcamadan, motopomp kullanmadan, başına adam koymadan, mazot yakmadan kullanabilirim.”

“Üretim planlaması doğru ancak nasıl yapılacak?”

Tarımda üretim planlamasıyla ilgili yapılan son düzenlemeler hakkında görüşlerini açıklayan Doğan, şöyle konuştu: “Üretim planlaması olsun diyoruz, daha önce de benzer uygulamalar planlandı ancak yürürlüğe girmedi. Çiftçi bu sene sadece karpuz, kavun, domates, soğan ve biberden para kazandı, çünkü üretim alanı azdı. Ancak seneye bakın, mısırdan, buğdaydan, narenciyeden kaçanlar karpuz, kavun, domates ekecek. Bu kez yine üretim fazlasından dolayı para kazanamayacak. Bunun dengeye getirilmesi gerekiyor ve bunu hükümetin yapması gerekiyor. Hükümet adım atmadığı sürece bizim söylemlerimiz boşta kalıyor.”