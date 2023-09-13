'Tekstil ve hazır giyimde daralma devam ediyor'

DENİZLİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendiren Denizli Sanayi Odası (DSO) Başkanı Selim Kasapoğlu, tekstil sektöründeki daralmaya dikkat çekti.

DSO olarak imalat sanayinin altında yer alan Denizli’nin lokomotif sektörlerini detaylı inceledikleri bilgisini paylayan Kasapoğlu, “Bu çerçevede, ‘Fabrikasyon metal ürünleri imalatı’ sektörü üretim endeksinin yıllık yüzde 16,8, ‘makine ve ekipman imalatı’ sektörü üretim endeksinin yıllık yüzde 15,4 oranında arttığını görmek bizler için memnuniyet verici. Ancak diğer ana sektörlerimizden ‘giyim eşyası imalatı’ sektörü üretim endeksinde yıllık bazda yüzde 5,6, ‘tekstil ürünleri imalatı’ sektöründe yıllık yüzde 0,6, ‘kimyasalların ve kimyasal ürünlerin üretimi’ sektöründe yıllık yüzde 13,2 oranında azalmalar görülüyor” dedi.

İspanya’da Denizli’yi anlattı

Öte yandan İspanya Odalar Birliği Başkanı José Luis Bonet’in ev sahipliğinde düzenlenen Eurochambers (Avrupa Odalar Birliği) Başkanlık Divanı toplantısına katılan TOBB Heyeti ile Madrid’de bulunan DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, İspanya Ticaret Odası Dış İlişkiler Direktörü Jaime Montalvo ve Madrid Ticaret Müşaviri Nazlı Sena Onat ile ikili görüşmelerde bulundu. Verimli geçen görüşmelerde bulunduğunu anlatan Kasapoğlu, “Özellikle tekstil özelinde yaşanan sıkıntılar var. İspanya güçlü bir hazır giyim alıcısı ve son dönemde tekstil sanayicisi bölgeden sipariş almakta zorlanıyor. Nedenleri ve çözümleri konuştuk, bilgi alışverişinde bulunduk. Önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı olarak tekrar biraraya geleceğiz. Mermer ve enerji sektörü için de özel çalışmalar yapacağız. Vizelerde yaşanan sıkıntılar var. Bunu da değerlendirme fırsatımız oldu” dedi.