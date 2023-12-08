Ezine Peyniri, AB’den tescilli ilk Türk peyniri oldu

ESRA SULTAN AZİZOĞLU / ÇANAKKALE

Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma Geliştirme ve Tanıtma Derneği’nin, Avrupa Birliği’ne yaptığı Ocak 2023 tarihli başvuru üzerine, Ezine Peyniri’nin 3 aylık tescil süreci Ağustos ayında başlamıştı. Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma Geliştirme Tanıtma Derneği’nin Avrupa Birliği’ne gerçekleştirdiği Cİ başvurusu uygun bulundu ve Ezine Peyniri’nin adı, Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayınlandı.

"Bayramiç Beyazı’nın ardından Ezine Peyniri ile gururlandık"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Deniz; “Topraklarımızın, kültürümüzün ve geleneklerimizin mirası olan coğrafi işaretlerimize sahip çıkarak, ürünlerimize özellikle AB coğrafi işaret tescili alınması Ülke ve Çanakkale olarak hepimizi gururlandırmaktadır. Ezine Peynirimizin Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili alması İlimiz, Ülkemiz ve markalarımız açısından çok sevindirici bir gelişme olmuştur. Bu sonucu dört gözle bekliyorduk ve nihayet olumlu sonuçlandı. Ezine Peyniri AB’nin tescil etmiş olduğu ilk ve tek Türk peyniri oldu.

Yerel ürünler bakımından oldukça zengin olan İlimizde “Ezine Peynirimiz” gibi AB’de coğrafi işaret tescili mümkün olan birçok ürünümüz mevcuttur. İlimizde Bayramiç Beyazımızın ardından Ezine Peynirimizin de AB Coğrafi İşaret Tescili alması diğer ürünlerimiz için de teşvik edici bir gelişmedir.

Bu süreçte başta Ezine Peynirini ve Mandıracılarını Koruma Geliştirme Tanıtma Derneği Başkanı Ali Öztürk ve Yönetim Kurulu olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ve emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyor, İlimize ve Ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz” dedi.

"Hedefimiz AB ülkelerinde tercih ve ihraç edilebilir olmak"

Ezine Peyniri’nin AB’den coğrafi işaret alan 18’inci ürün olduğuna dikkat çeken Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Semizoğlu; “İlimizin ilk coğrafi işaretli ürünü olan Ezine Peyniri’nin AB tarafından da tescillenmesi bizleri gururlandırdı. Geleneksel üretimlerimizi ve kültürel mirasımızı koruma bakımından da sevindirici bir gelişmedir. Sürdürülebilir kılmak için tüm üreticilerimize önemli görevler düşmektedir. Hedefimiz; coğrafi işareti AB tarafından taçlandıran Ezine Peynirimizin AB ülkelerinde tercih ve ihraç edilebilir olmasını sağlamaktır. İlimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum” dedi.

