"Faiz artışının sahadaki etkileri göz ardı edilmemeli”

EKONOMİ/BURSA

Merkez Bankası’nın açıkladığı 350 baz puanlık faiz artırımına ilişkin açıklama yapan Uluslararası Ticaret İş İnsanları ve Yatırımcılar Platformu (UTİYAP) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Coşkun, “Alınan karar ülkedeki siyasi tansiyonun artmasıyla Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’in planını koruma refleksi olarak görüyoruz. Ancak unutulmamalıdır ki salt makro dengeler değil üretim, yatırım, istihdam dinamiklerinin de gözetilmesiyle sağlanacaktır” dedi.

Ortaya konulan planların, alınan kararların sahadaki yansımalarına bakılarak yer yer revizyona tabi tutulması gerektiğine dikkati çeken Coşkun, “Hükümetimiz büyük bir kararlılıkla enflasyonla ve hayat pahalılığı ile mücadele ediyor. Uygulamaya konulan planların icrası esnasında sahadaki yansımalarına bakılarak planın uygulamasında yer yer düzeltmeler ve revizyonlar yapılması gerektiği gerçeği ile de karşı karşıyayız. Üreticiler olarak bizler, ücretli kesimdeki büyük halk kitlelerinin de piyasadan aldıkları etkiler göz önüne alınmalı. Uzun sözün kısası, planın üretim yatırım ve istihdam kanadında eksiklikler görüyoruz” diye konuştu.

Kararın, finansal istikrarı sağlamaya yönelik bir adım olduğuna dair şüphelerinin olmadığını belirten UTİYAP Başkanı Coşkun, “Bugün gelinen noktada; üretici, esnaf ve yatırımcı kesimi artan finansman maliyetleri, durağan talep ve yükselen girdi fiyatlarıyla mücadele etmektedir. Bu durum, sadece işletmelerin değil, ülke ekonomisinin de direncini zorlamaktadır. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri, reel sektöre kulak verilmeden gerçekleşemez. Üreteni ayakta tutmak; sadece bir ekonomik tercih değil, aynı zamanda stratejik bir zorunluluktur. UTİYAP olarak, üretim ve ticaret hayatına değer katan tüm aktörlerle birlikte hareket etmeye, onların sesi olmaya ve bu zorlu süreçte el birliğiyle çözümler üretmeye hazırız. Bu dayanışma kültürü, sadece iş dünyasını değil; ülkenin geleceğini de güçlendirecektir” dedi.